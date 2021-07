Il Sostegni bis è legge / Garanzia di Stato su muti prima casa a favore dei giovani under 36

Nel provvedimento alcune soluzioni a sostegno dei giovani che puntano ad acquistare la prima casa. La misura principale è l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per chi compra la prima casa, non ha ancora compiuto 36 anni e ha un reddito Isee entro i 40 mila euro. Laltra misura, illustrata nei riquadri, Ë lestensione del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa all80% della quota capitale del mutuo per i giovani under 36 con Isee fino a 40 mila euro

