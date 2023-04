Il sostegno è da chiedere entro 68 giorni dalla fine del rapporto

Ascolta la versione audio dell'articolo

In considerazione del rafforzamento delle tutele in favore del lavoratore padre, anche nel caso di dimissioni nel periodo in cui è vietato il licenziamento, nonché fino a un anno di età del figlio, il lavoratore padre che ha goduto del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ha diritto, come detto, di vedersi riconoscere la Naspi, se sussistono anche tutti gli altri presupporti previsti dalla legge.

La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) è l’indennità di disoccupazione che sostituisce tutte le precedenti forme di tutela del reddito nel caso di eventi di disoccupazione involontaria a decorrere dal maggio 2015 e viene erogata su domanda dell’interessato.

La domanda stessa deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono: dalla data di cessazione del rapporto, ovvero dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato, nel caso in cui la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato.

Il termine per presentare la domanda è sospeso in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua del termine dell’evento.

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio Inps dedicato.