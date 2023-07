«Il sostegno a Kiev è un valore non negoziabile, auspico un Pd unito oggi a Strasburgo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’aiuto anche militare all’Ucraina deve restare un valore non negoziabile, chiunque sia il segretario del Pd. Non si può fare carta straccia del diritto internazionale. E la segretaria Elly Schlein ha chiarito più di una volta che la linea del Pd su questo importantissimo punto non è cambiata e non cambierà». Dall’europarlamentare del Pd Elisabetta Gualmini, una dei rappresentanti di punta della minoranza bonacciniana, arriva un pronostico che è anche un warning. Oggi l’Europarlamento vota il via libera definitivo all’Asap (Act in support of ammunition production), il provvedimento proposto dal commissario Thierry Breton per aumentare con uno stanziamento di 550 milioni la capacità produttiva europea di materiale bellico da spedire all’Ucraina. La volta scorsa, a fine maggio, la delegazione del Pd a Strasburgo è andata in ordine sparso: 10 favorevoli, quattro astenuti e uno contrario.

Onorevole Gualmini, questa volta il Pd sarà unito sull’Ucraina?

Va detto che in tutti i Paesi c’è una divisione su tematiche come questa che attraversa trasversalmente i partiti, e un partito grande e plurale come il Pd non fa eccezione. Ma credo e auspico che oggi a Strasburgo ci sarà un compattamento sul voto favorevole, anche perché rispetto a fine maggio ci sono stati vari passaggi. Innanzitutto – grazie al lavoro straordinario svolto dal socialista portoghese Carlos Zorrinho nel trilogo (trattative informali tra Parlamento, Consiglio e Commissione, ndr) - è stato eliminato il riferimento al possibile utilizzo dei fondi di coesione Ue per le spese militari ed è stata cancellata la possibilità di deroghe all’orario di lavoro nelle aziende produttrici di armi. È rimasta solo la possibilità, per gli Stati che lo vorranno, di attingere ai fondi del Pnrr. Ma su questo punto la segretaria Schlein e i gruppi dem del Parlamento nazionale hanno ottenuto un risultato importantissimo con un ordine del giorno votato anche dalla maggioranza che esclude per l’Italia la possibilità di usare i fondi del Pnrr.

Resta che nel Pd le posizioni “pacifiste” sembrano essere state valorizzate da Schlein, ad esempio con la nomina di Paolo Ciani (Demos) a vicepresidente del gruppo della Camera.

Personalmente non mi scandalizza la nomina di Ciani, una scelta volta evidentemente a dare rappresentanza a mondi culturali e politici vicini al Pd. L’importante è che la linea del partito pro Ucraina non cambi. Questo non toglie che presto occorrerà decidere quale ruolo vorrà giocare l’Europa: solo una Ue più forte, anche militarmente, potrà essere autorevole nel processo di pace.

È stato un errore da parte della segretaria Schlein andare alla manifestazione del M5s il 17 giugno scorso?

No, partecipare alle manifestazioni è sempre legittimo. A mio pare sarebbe stato meglio prendere le distanze da certe argomentazioni pro putiniane e anti Nato ascoltate sul palco, francamente inaccettabili. In generale il Pd non deve inseguire il M5s ma piuttosto rafforzarsi e imporre la sua agenda: solo così può diventare il perno della futura coalizione alternativa alla destra, e a quel punto saranno gli alleati a seguirci.

Da parte di Schlein sembra esserci un tentativo di dividere Carlo Calenda da Matteo Renzi per allearsi solo con il primo.

Si ripeterebbe l’errore già fatto alle politiche. Il Pd deve costruire l’alternativa alla destra riunendo tutte le opposizioni, senza scegliere, o non saremo competitivi.