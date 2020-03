Il Ssn di fronte al Coronavirus: la sanità italiana tra ordinarietà ed emergenza

Coronavirus, decessi medici: "Siamo in trincea"

3' di lettura

Sarebbe scorretto e senz’altro ingeneroso valutare la bontà di un servizio sanitario esclusivamente dalla capacità di fronteggiare la sfida di una pandemia. L’organizzazione preposta alla protezione della salute tende a conformarsi alle “ordinarie” esigenze prestazionali, già sufficientemente complesse e diversificate, per tutelare in modo appropriato il diritto alla salute di ciascuno di noi. E non potrebbe essere altrimenti.



Piuttosto, possiamo annoverare tra le virtù di un servizio sanitario il possesso di un significativo grado di elasticità che consenta, in condizioni di emergenza, di rispondere in modo efficace e tempestivo alle nuove ed impreviste domande di tutela. La capacità di fare sistema, tra territori e strutture, tra luoghi e professionalità, appare, da questo punto di vista, la migliore risposta che il Ssn sta offrendo, e doveva offrire, allo tsunami Coronavirus.



Ma inevitabilmente la rete dei sistemi sanitari regionali si presenta all’appello dell’emergenza con i problemi dell’ordinarietà che possono, questi sì, vanificare gli sforzi dei nostri eroi in corsia.

Primo, le risorse umane. Formazione e reclutamento dei professionisti sanitari, medici ed infermieri, sono, non da oggi, un grande cruccio della sanità italiana. In più occasioni si sono segnalate le pesanti conseguenze, nel medio periodo, di una politica dell’accesso programmato ai corsi di laurea di area medica, sia magistrali che triennali, così come le strettoie poste alla formazione di medici specialisti nei policlinici universitari. E da questo punto di vista, nemmeno l’ottimistica prospettiva della telemedicina, per quanto rilevante nella gestione dei grandi numeri, potrebbe compensare la riduzione di qualificate risorse professionali.



Secondo, le risorse finanziarie ed organizzative. La stagione dei pesanti tagli alla sanità, particolarmente evidente con il Governo Monti e proseguita, carsicamente, negli anni successivi, e l’accidentato percorso di attuazione del regime dei costi standard per un virtuoso utilizzo delle ridotte risorse disponibili, hanno riacceso il dibattito sulla sostenibilità del nostro Ssn. La sua tenuta è messa in crisi dalle nuove sfide poste all'ordinarietà: come rispondere ad un repentino invecchiamento della popolazione che pone sul tappeto esigenze di tutela connesse alla cronicità di gravi patologie che innalzano la domanda di servizi sanitari e sociosanitari? come rendere disponibile una medicina sempre più personalizzata, che ritaglia la strategia terapeutica sulle specificità del paziente, ma con costi crescenti quanto meno nelle fasi iniziali di realizzazione?



Terzo, equità nell’accesso alle prestazioni e autonomie territoriali. La stagione dei piani di rientro dalle situazioni di disavanzo sanitario, avviata una quindicina di anni fa in quasi tutte le regioni del centro-sud, ha portato in evidenza le reali e profonde differenziazioni esistenti all’interno del Paese nel rendere effettivo il diritto alla salute. L’incapacità di alcuni sistemi sanitari regionali di offrire quei livelli essenziali di assistenza (Lea) che la Costituzione vuole garantiti sull'intero territorio italiano, ci ha fatto toccare con mano la vulnerabilità della pari “cittadinanza sanitaria”, cuore del sistema universalistico ed egualitario disegnato dalla legge 833 del 1978.