Il successo di Garmin parte dagli atleti professionisti

Il mondo in cui si muove Garmin è in crescita costante in Italia: il report Digital Consumer Evolution 2021 di Deloitte ha rilevato che nel nostro Paese il 25% degli intervistati possiede uno smartwatch e il 20% un fitness tracker, mentre fino al 2017 i numeri erano rispettivamente il 10% e il 13%. Il settore della tecnologia wearable (letteralmente, indossabile) ha prospettive ancora più importanti a livello mondiale. «Ci sentiamo parte di tutto questo – spiega Stefano Viganò, ad della filiale italiana del brand americano –. Garmin è un marchio di grande awareness nel settore della tecnologia applicata alla quotidianità, grazie a un know how tecnico basato su oltre trent’anni di storia». Un risultato raggiunto grazie a un approccio atipico nel settore degli smartwatch, in cui ci sono grandi aziende del settore tecnologico che applicano le competenze in chiave fitness. «Il nostro è un prodotto concepito anche per atleti top, prima che per le persone comuni e il nostro successo passa anche da questo», aggiunge Viganò. Già nel 2021 in Italia, in un contesto ancora penalizzato dal Covid, Garmin è cresciuto a doppia cifra, ma l’obiettivo per il 2022 è migliorarsi, incertezza globale permettendo. «Come conseguenza della pandemia, abbiamo riscontrato tempi più lunghi per l’approvvigionamento di alcuni componenti. Per fortuna sono stati coinvolti solo pochi modelli e nella maggior parte dei casi siamo riusciti a soddisfare la grande domanda del mercato. Siamo molto ottimisti se guardiamo all’estate».

Il brand arriverà a questo periodo dell’anno forte anche del recente lancio di due prodotti come il quatix 7 e il tactix 7. Il primo è un modello tipicamente estivo che guarda, con funzioni dedicate, al mondo della nautica, mentre il secondo, presentato ad aprile, rappresenta un nuovo passo nell’alto di gamma per Garmin. Il tactix 7 utilizza materiali importanti come il titanio annerito per lunetta e fondello e il vetro zaffiro a protezione del display, ha un design pensato in un’ottica quotidiana più easy-to-wear e presenta tutte le funzioni tecnologiche che un consumatore si aspetta di trovare in uno smartwatch della marca.

«È un modello in vendita nei canali specializzati – conclude l’amministratore delegato di Garmin Italia –.Viste però le sue caratteristiche, ci attendiamo grandi risultati anche nelle orologerie tradizionali, con le quali nel 2021 abbiamo realizzato il 10% dei ricavi della nostra filiale».