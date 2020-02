Il successo di «Tolo Tolo»: caccia preventiva ai pirati Medusa e Taodue, distributore e produttore del film con Zalone, si sono mossi prima che il film arrivasse in sala. E il Tribunale di Milano ha accolto già il 24 dicembre i ricorsi cautelari di Andrea Biondi

2' di lettura

Un’azione preventiva per contrastare al meglio – e con decisione – l’assalto dei pirati alla pellicola più attesa e prodotto di punta dell’offerta cinematografica della galassia Mediaset, vale a dire “Tolo Tolo”.

È stato depositato il 24 dicembre scorso il dispositivo del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso cautelare di Medusa (distributore) e la Taodue (società di produzione) di Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt.

Però Mediaset – e questa è un po’ la particolarità – non ha atteso che il film di Checco Zalone arrivasse nelle sale il 1° gennaio per muoversi ed evitare un pirataggio massiccio della pellicola che ora è di gran lunga in cima al box office con 46 milioni di incasso.

Il team di Mediaset che ormai da tempo si occupa della tutela del copyright – coordinato dall’avvocato Stefano Longhini e formato dai legali dello Studio Previti (con gli avvocati Stefano Previti, Alessandro La Rosa e Priscilla Casoni) – si è così attivato già a metà novembre servendosi anche della società di monitoraggio e web reputation Kopjra.

Risultato? Dal monitoraggio sono emersi una ventina di siti che promuovevano la visione pirata del film già prima dell’uscita in sala. Fra questi c’erano peraltro siti che profilavano i clienti con carte di credito e quant’altro. Anche la Fapav - la Federazione contro la pirateria nell’audiovisivo – si è unita all’azione di monitoraggio.