Il successo di una fiera? Slalom tra business e curiosità del visitatore

La XX edizione di miart, la seconda diretta da Nicola Ricciardi, torna nel suo consueto appuntamento primaverile (dal 1 al 3 aprile, anteprima VIP 31 marzo, su invito) con 150 gallerie da 21 paesi e punta a rimettere al centro il legame con la città, di nuovo protagonista dentro e fuori il quartiere fieristico.

Alla conferenza stampa di presentazione il 2 marzo a Palazzo Marino era presente il sindaco Sala, che ha elencato i progetti culturali attualmente in fase di sviluppo nel capoluogo lombardo anche grazie al PNRR, dalla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) con un investimento di 110 milioni di euro, al Museo della Resistenza italiana (22 milioni di investimento) all'Anfiteatro Verde (3,5 milioni) al Museo del Digitale (6 milioni). Accanto a lui, un ospite d'eccezione, solitamente non presente in questo genere di occasioni, il ministro della Cultura Dario Franceschini, a Milano per la presentazione di Bergamo-Brescia Città della Cultura 2023 avvenuta alle Gallerie d'Italia in mattinata. Il ministro ha sottolineato l'importanza del contemporaneo – in cui Milano ha un ruolo di leadership – in un paese in cui a lungo si è pensato solo alla tutela del patrimonio e, in generale, la rinnovata centralità della cultura grazie al PNRR e all'investimento straordinario di quasi 7 miliardi di euro.

Nicola Ricciardi direttore artistico Miart (Imagoeconomica)

Alla conferenza era presente, naturalmente, l'assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi e l'ad di Fiera Milano Luca Palermo, che ha annunciato di aver raddoppiato il fondo per gli acquisti di opere d'arte a miart fino a 100mila euro per contribuire alla ripresa. Dal canto suo, il direttore della fiera per l'arte moderna e contemporanea di Milano Nicola Ricciardi ha messo in luce le conferme e le novità. Tra le conferme, le date, che servono a riportare alla normalità, dopo che il Covid ha stravolto i calendari; l'offerta, che spazia dai primi del 900 a oggi; e il rapporto di scambio con la città. Proprio in questo contesto rientrano alcune delle novità di quest'anno, e cioè la commissione da parte della fiera di due progetti in città. Ne abbiamo parlato con Ricciardi, riflettendo con lui anche sul futuro delle fiere.

Prima della pandemia il modello delle fiere d’arte – secondo alcuni galleristi internazionali – era già in crisi per l’eccessivo numero, simili nell’offerta e troppi eventi collaterali nell’art week. Cosa c’è di sbagliato, cosa salvare nell’attuale format delle fiere?

A dire il vero, dopo la positiva stagione di fiere internazionali dello scorso autunno, sentiamo attorno a noi una gran voglia di tornare a fare e visitare fiere d’arte, sia da parte di galleristi e collezionisti, che da parte di curatori e direttori. Detto questo, sarebbe naif pensare di poter tornare al sistema pre-pandemia. Soprattutto perché le fiere stesse sanno di non essere più indispensabili e imprescindibili. Se nel 2019 quasi il 70% delle gallerie indicava le fiere d’arte come propria principale priorità aziendale, l’anno successivo quella stessa percentuale era scesa sotto al 25% — e ora viaggiamo ancora sotto al 50. Questo significa che tutte le manifestazioni, anche le più importanti o rappresentative, oggi non possono più dare per scontato alcuna partecipazione: dobbiamo ascoltare una ad una le esigenze delle gallerie, modellare l’offerta e le proposte sui loro effettivi bisogni. Personalmente lo ritengo un elemento di novità estremamente interessante e positivo per tutto il settore, perché si traduce in una comunicazione più diretta e una relazione più franca e trasparente. Questo ribilanciamento è senz’altro un aspetto che salverei, perché penso si dimostrerà la chiave per proteggere e tutelare il format stesso.

Quale sarà il futuro delle fiere d’arte?

Crediamo molto nel formato delle fiere d’arte ibride, ovvero in grado di integrare una versione fisica e una piattaforma digitale. È stata la giusta intuizione di Fiera Milano — la società che da sempre organizza miart — e ha ben funzionato nel 2021. Motivo per il quale sarà la strada che percorreremo anche nel 2022 e probabilmente negli anni a venire. Personalmente ritengo che le fiere digital only abbiano dimostrato i loro molti limiti, e che anche in futuro non si possa prescindere dall’esperienza fisica di una fiera. Ma questo non vuol dire accantonare l’online. Anzi, deve essere piuttosto uno stimolo e un incentivo a studiarlo più da vicino, osservarlo in presa diretta, lavorando appunto in parallelo nelle due dimensioni, puntando all’integrazione piuttosto che alla sovrapposizione, come invece è stato fatto in passato.

Cosa rende una fiera d’arte un successo sul fronte commerciale?

La fiera d’arte ideale deve saper creare e offrire quante più opportunità possibili affinché le gallerie partecipanti possano veder ripagata la loro fiducia e il loro investimento: solo così si creano manifestazioni solide, credibili e durature nel tempo. Il punto di partenza è sempre l’engagement dei collezionisti, che sono poi le persone in grado di definire gli esiti di una manifestazione. Per questo motivo siamo molto felici di aver convinto a unirsi a noi come VIP Manager Cristina Raviolo, già VIP Relations di Frieze a Londra. La sua esperienza decennale e internazionale si sta dimostrando fondamentale già in questa prima fase. Ovviamente bisogna poi bilanciare questa cura per gli aspetti di business con la capacità di costruire un progetto stimolante anche per il pubblico generalista. In questo caso l’ingrediente fondamentale è lavorare sulla curiosità del visitatore.