Il successo di zuppe e succhi

Un’alleanza nel segno dell’innovazione delle proposte di prodotti pronti da portare sul mercato biologico.

OrtoRomi, cooperativa agricola leader nel settore della IV gamma, estratti freschi, verdura e piatti pronti di Borgoricco, nel Padovano e Canova, società romagnola del gruppo Apofruit, specialista dell’ortofrutta bio hanno aperto una linea di collaborazione da cui sono nati prodotti all’insegna del benessere e della qualità. Si tratta delle linee bio “Pronti ad Arte” (sei referenze di zuppe) ed “Estratti ad arte” (estratti freschi di frutta e verdura), commercializzati a marchio Almaverde Bio.

Un successo che per Ortoromi ha contribuito al bilancio tutto positivo (+14,2%) dei primi otto mesi dell’anno, superiore anche ai risultati conseguiti due anni fa, prima della pandemia. Tra aprile ed agosto, tra l’altro, la coop padovana ha registrato i massimi mensili storici. La IV gamma è la categoria più performante; guadagnano quote anche gli estratti. E proprio su questi due segmenti l’azienda veneta punterà nei prossimi mesi, in particolare rafforzando il settore del biologico, ad alta potenzialità, considerata l’attenzione del consumatore per la tutela ambientale e la salubrità dei prodotti, in particolare dopo la fase dell’emergenza sanitaria.

«La ripresa del mercato è incoraggiante e siamo fiduciosi che prosegua il trend positivo – ragiona Cristiano Detratti, ad di OrtoRomi - dobbiamo continuare a dare centralità alla soddisfazione del cliente, sempre più informato e costruire sinergie per arrivare ad un sistema agroalimentare realmente sostenibile».