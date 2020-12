Il Sud raggiungibile per le Feste si prepara al nuovo esodo e studia le restrizioni Sicilia e Puglia già in zona gialla hanno annunciato delle possibili misure per provare ad arginare l’impatto di un nuovo esodo come quello di questa estate. di Marzio Bartoloni

Sicilia, Puglia e Molise sono già «gialle» e quindi raggiungibili. E forse già la prossima settimana lo diventeranno anche Campania, Calabria e Basilicata oggi arancioni. In pratica tutto il Sud sarà accessibile già diversi giorni prima di Natale o al massimo dal 20 dicembre quando potrebbero arrivare le nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, il giorno prima dello stop definitivo agli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio. Una possibilità di cui molti italiani potrebbero approfittare per raggiungere amici e parenti, ma che spaventa diversi governatori del Sud che già pensano ad alcune restrizioni e misure per arginare o almeno provare a tenere sotto controllo un possibile esodo come quello dell’estate scorsa.

In Sicilia si studia il tampone in ingresso

È il caso a esempio della Sicilia che è diventata gialla già dal 29 novembre scorso. «Il rischio di un nuovo esodo verso il Sud è un fatto reale, che non può non destare preoccupazione. Per questo ho ritenuto di chiedere al nostro Comitato scientifico di valutare alcune misure di contenimento e sorveglianza sanitaria, che vorremo condividere anche con il ministero della Salute», ha spiegato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Che di fronte a dati in miglioramento e una «progressiva regressione della pressione sulle strutture ospedaliere» non vuole «rischiare di far correre di nuovo il virus per comportamenti individuali che appaiono improntati a superficialità». Secondo alcune indiscrezioni le misure messe in campo potrebbero riguardare l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi rientra in Sicilia e la registrazione sul portale della Regione in modo da consentire il tracciamento. «Lo dobbiamo - sottolinea il presidente della Regione Siciliana - alle tante vittime che abbiamo avuto e alla straordinaria passione con cui migliaia di operatori hanno adempiuto con professionalità alla loro missione di vita».

La Puglia prepara le zone locali arancioni

Anche la Puglia che è diventata gialla dal 6 dicembre ha in cantiere alcune restrizioni in alcune aree della Regione dove i contagi ancora non sembrano per nulla sotto controllo «Siamo al lavoro con Pierluigi Lopalco, Vito Montanaro, Lucia Bisceglia, Rossana Lanza per predisporre un’ordinanza da concordare con il ministro Roberto Speranza che mantenga in zona arancione le province di Foggia e Bat e parte dell'area Murgiana della città metropolitana di Bari», ha scritto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su facebook subito dopo il passaggio in zona gialla della Puglia. «La bozza dell'ordinanza verrà sottoposta al Ministro della Salute Roberto Speranza che deve, assieme al governo, assicurare - scrive ancora Emiliano - le coperture per i ristori alle aziende che avranno limitazioni operative a causa della proroga della zona arancione. L’eventuale ordinanza a mia firma prenderà efficacia nella prossima settimana con il dovuto preavviso». L’eventuale passaggio in «arancione» di parte della Regione potrebbe chiudere gli spostamenti in entrata e in uscita in quelle zone.