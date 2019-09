Il Sud, la Ue e la proposta Panetta sul «fisco di vantaggio»

Fotogramma

L'intervento sullo sviluppo del Mezzogiorno «priorità nazionale» (con tanto di messaggio diretto al Governo) che il neo direttore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha svolto qualche giorno fa a Foggia avrebbe di sicuro meritato più attenzione. Perché i dati messi in fila, il giudizio sull'intervento per il Sud e la proposta che viene avanzata sono contenuti seri, fuori dal chiacchiericcio, ora lamentoso, ora arrogante, che contraddistingue spesso il confronto Nord-Sud.

I fatti indicano che dopo decenni di interventi, il ritardo del Meridione rispetto al Centro Nord in termini di Pil pro capite è oggi maggiore rispetto agli anni Settanta. Gli investimenti pubblici sono risultati sistematicamente inferiori rispetto al Centro Nord. La dotazione di infrastrutture al Sud è inferiore a quella del Centro Nord in termini sia quantitativi sia qualitativi. Su mercato del lavoro, capitale umano, innovazione e finanziamento delle imprese il gap resta una drammatica emergenza.

Conclusa la stagione positiva degli anni Cinquanta e Sessanta, l'intervento di industrializzazione, nota Panetta, «fu gravato da un uso politico delle partecipazioni statali (…) negli anni Ottanta la politica per il Sud perse visione strategica e anche per la mancanza di un sistema imprenditoriale privato, il sostegno venne da politiche assistenziali che favorirono il clientelismo». E anche dopo, soppresso l’intervento straordinario, le cose non sono andate meglio.

Oggi, per il direttore Bankitalia, 4 miliardi di investimenti annui pubblici nel Sud, per un decennio, avrebbero «effetti espansivi significativi per l’intera economia italiana». Ma, dice Panetta mettendo il dito in una piaga storica, «spendere soldi non basta, occorre spenderli bene». Il che significa alzare l'efficienza delle amministrazioni meridionali. Meglio di così, aggiungiamo, non si sarebbe potuto dire.

Ed ecco la proposta, nella fase in cui lo stesso premier Giuseppe Conte mette l'accento su un piano straordinario parlando anche, nel confronto con l'Europa, della richiesta per uno “statuto speciale per il Sud” .