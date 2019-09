Il suono che emoziona va in Borsa: Rcf Group pronto alla quotazione

2' di lettura

Il suono che emoziona va in Borsa. Rcf Group, uno dei principali gruppi globali nel settore dell'audio professionale d'alta gamma ha presentato a Piazza Affari la domanda per l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie, sul segmento Star. Il debutto dovrebbe essere intorno al 20 ottobre. Il gruppo guidato dal CEO e azionista Arturo Vicari con i soci Alfredo Macchiaverna e Remo Morlini (insieme hanno il 70%, il fondo di private equity Palladio e Aminei il restante 30) ha appena festeggiato i suoi 70 anni. Rcf punta a crescere punta a crescere dopo le recenti acquisizioni negli Stati Uniti di Eaw, azienda iconica nel settore dei concerti live, e in Danimarca di Dpa microphones, sviluppatore e produttore di microfoni di alta gamma, e intende farlo grazie attraverso questa Ipo. La visione di Vicari è molto chiara: in un mercato di nicchia come quello in cui si muove il gruppo di Reggio Emilia, che esporta l'87%, è arrivato il momento di giocare un ruolo da protagonisti non solo dal punto di vista della tecnologia e dei prodotti (Rcf sta lavorando a una novità per i grandi concerti, la diffusione del suono 3D, e potrebbe esordire, sotto la supervisione del direttore generale Fausto Incerti, nel 2020).

LEGGI ANCHE / Rcf, il polo dell'audio-tech procede verso la Borsa

«Il fatturato pro-forma 2018 di Rcf è stato pari a 183 milioni (considerando quindi le acquisizioni di Eaw e Dpa), solo organico 145 milioni. L'ebitda sempre nel 2018 è stato di 40 milioni, con un ebitda margin del 22%. L'utile netto rettificato è stato di 17 milioni, ma la crescita degli ultimi anni è sempre stata in doppia cifra», dicono da Rcf, che dà lavoro a quasi 700 persone. «Numeri - commenta Vicari al Sole - che ci avrebbero consentito di fare a meno della Borsa». E però, appunto, la mid cap reggiana degli speaker professionali ha deciso che vuole giocare un ruolo da grande.

Il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà realizzato attraverso un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero.

L'offerta comprenderà: azioni di nuova emissione (per un controvalore complessivo pari a circa Euro 150 milioni) rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e azioni già esistenti, poste in vendita da taluni azionisti venditori.

Il flottante atteso ad oggi, inclusa l'opzione greenshoe, sarà compreso tra il 35% e il 40% circa del capitale sociale. La società e gli azionisti venditori assumeranno impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato.



Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas e Goldman Sachs International agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners; Banca IMI agirà inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario di RCF nel contesto dell'Offerta. Chiomenti e Sullivan & Cromwell forniscono l'assistenza legale a favore della Società, rispettivamente, per gli aspetti di diritto italiano e per quelli di diritto americano e inglese. Latham & Watkins agisce come advisor legale a favore dei Joint Global Coordinators per gli aspetti di diritto italiano e per quelli di diritto americano e inglese.