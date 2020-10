Il suono dell’innovazione, Caimi apre i laboratori al territorio Dai casalinghi all'arredo per ufficio e alla ricerca in campo acustico: l'azienda di Nova Milanese inaugura sette spazi di studio sul suono e li mette a disposizione della comunità di Giovanna Mancini

Super Nova Lab (OpenLab, 2020)

Avete mai sentito il rumore che fanno le formiche quando camminano? O avete mai visto (visto, non sentito) come un suono si propaga e si muove nello spazio? O avete mai provato a pensare l’impatto di quel suono sulla vostra psiche e il vostro corpo?

Ora c’è un luogo, nel cuore della Brianza, in cui è possibile fare tutto questo. È uno dei pochi laboratori in Europa dotato di strumenti così sofisticati, o perlomeno che li raccoglie tutti assieme. Ma non si tratta del centro di ricerca avanzata di un ospedale, di un’università o di un istituto scientifico specializzato. No: si tratta di una piccola azienda di Nova Milanese, alle porte di Milano, Caimi Brevetti, 71 anni di storia, 15 milioni di fatturato e una cinquantina di dipendenti.

MicroMax Lab (OpenLab, 2020)

Se è vero che da cosa nasce cosa, poche realtà meglio di questa riescono a esemplificare la capacità delle aziende italiane di reinventare se stesse, investire nei momenti di maggiore difficoltà e immaginare un modo di fare impresa che abbia come obiettivo non soltanto il profitto, ma anche lo sviluppo del territorio e della comunità in cui si opera. È questa la lezione più importante che Renato, fondatore di Caimi Pentolux nel 1949 assieme al fratello Mario, ha ripetuto ai propri figli (Gianni, Renzo, Franco e Giorgio), entrati in azienda a partire dagli anni Settanta. Fare impresa - e fare design - ha senso solo se lo scopo finale è innovare, creare qualcosa di utile alla società, che prima non esisteva.

La famosa «schiscetta» disegnata dallo stesso Renato (oggi 94enne) nel 1952, un contenitore di alimenti in alluminio, con chiusura ermetica, che ha rivoluzionato le abitudini alimentari degli italiani, consentendo di trasportare e conservare in sicurezza il pasto che all’epoca i lavoratori portavano da casa al proprio ufficio. O i pannelli fonoassorbenti con tecnologia «Snowsound», che hanno permesso di creare prodotti rivoluzionari dal punto di vista acustico ma anche estetico, attivando collaborazioni con i più importanti designer italiani e internazionali, portando all’azienda diversi riconoscimenti, tra cui il Compasso d’Oro (2016) e l’Innovations Design and Engineering Awards del Ces di Las Vegas, la fiera dell’elettronica di consumo che ogni anno presenta alcune tra le più avanzate innovazioni tecnologiche in quest’ambito (2014).

E ora, gli OpenLab: sette avveniristici laboratori dedicati alla ricerca teorica e applicata in ambito tecnologico acustico, ai nuovi materiali e alla prototipazione, entrati in funzione a metà settembre dopo due anni di progettazione e lavori. Una «piccola follia», come la definiscono i quattro fratelli Caimi, che ha richiesto 3 milioni di euro di investimento, due anni di studi tecnici e lavori, 40 chilometri di cavi elettrici e cavi dati e dotazioni tecnologiche di ultimissima generazione. «Prima di dire se sono soddisfatto, aspetto di vedere le fatture», scherza Renato, ma non riesce a nascondere l’orgoglio per quello che i suoi figli sono riusciti a fare.