Il suono e i profumi della natura secondo Olafur Eliasson

Da allora la fama di Eliasson, un pioniere della sostenibilità, è cresciuta in modo esponenziale, ma le sue opere parlano ancora a tutti. Possono far sorridere i bambini, intrigare i giovani, interessare gli adulti e affascinare gli anziani. Il percorso creato dall'artista inizia ancora prima di entrare alla mostra, con la cascata installata fuori dalla Tate che porta lo scrosciare dell'acqua, il suono della natura, in un contesto decisamente urbano.

Una volta entrati poi si è trasportati nel mondo nordico di Eliasson, in una full immersion senza struttura. I visitatori sono invitati a entrare e uscire dalle sale nell'ordine che preferiscono, perché non esiste un percorso prefissato ma solo l'esperienza personale e la preferenza individuale.

Ci sono tre temi fondamentali, tre leit-motiv dell'arte di Eliasson fin dall'inizio, spiega Mark Godfrey, curator della mostra: «Uno è la geometria, l'interesse a studiare le forme e misurare il mondo; l'altro è la nostra percezione del mondo e come cambia con la luce e il colore; il terzo è la natura e l'amore per l'ambiente».



Una serie di foto dei ghiacciai islandesi, scattate nel 1999, è in mostra. In questo periodo sta facendo un'altra serie di foto esattamente negli stessi luoghi, che in autunno aggiungerà alla prima serie per vedere fino a che punto è cambiato il paesaggio dopo vent'anni di riscaldamento globale.

Cresciuto in Islanda, Eliasson ama l'acqua in tutte le sue forme, liquida, gassosa o ghiacciata, e riesce a utilizzarla anche in una straordinaria mutevole opera, “Big bang fountain”, una fontana in una sala buia, illuminata da un lampo di luce intermittente, che per una frazione di secondo assume l'aspetto illusorio di una scultura.

Eliasson usa una gamma ricchissima di materiali e sperimenta con molte tecniche diverse: ci sono disegni, acquarelli, foto, installazioni e sculture realizzate con specchi, metalli, legno, carta, cera, pietra, fumo, ma soprattutto acqua. Gli altri due ingredienti fondamentali sono la luce e il colore – soprattutto il giallo solare che trasforma la nostra percezione e ha un effetto benefico e gioioso sulla psiche.



Due sale della mostra danno un'idea dell'immenso lavoro dietro le quinte per realizzare queste opere che all'apparenza sembrano create in un attimo con una bacchetta magica. All'ingresso un'enorme teca contiene 450 modellini di sculture e prototipi di lavori, alcuni realizzati e altri no, un compendio di trent'anni di lavoro. All'uscita una sala ricrea il vero studio di Eliasson a Berlino, un luogo dove si creano oggetti e si discutono teorie, con disegni, progetti e scritte su un muro, video e un tavolo dove si può sperimentare.