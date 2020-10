Il Super Albo della sanità raccoglie 186mila iscritti

Le prossime tappe

Entro dicembre avranno luogo le elezioni dei consigli direttivi degli Ordini provinciali e a marzo 2021 l’elezione del comitato centrale – il vero e proprio organo direttivo nazionale – che sarà composto da 15 persone. Questo sarà l’atto conclusivo del complesso iter di costituzione del nuovo Ordine multi Albo. «Il cronoprogramma è stato rispettato – continua Beux - con tutte le difficoltà del momento. Siamo pronti a lavorare insieme sulle priorità: la prima è il contrasto all’abusivismo, che diventerà più intenso una volta terminata la fase di censimento. La seconda è la formazione: quella di base, perché per la maggior parte delle professioni rappresentate la laurea triennale non è più sufficiente e serve una laurea magistrale professionalizzante, e quella post-laurea, compresa la formazione continua. La terza è l’interprofessionalità: le professioni devono arrivare a percepirsi come differenziazioni di un unicum di partenza».

Il popolamento del super Ordine

Intanto il processo di iscrizione all’Ordine è alle ultime battute. Rispetto alla stima di circa 220mila professionisti, gli iscritti attuali sono poco più di 186mila (sono, però, ancora circa 15mila le domande in corso di valutazione). A mancare all’appello sono stati soprattutto gli educatori professionali, che si sono iscritti in 11.671 rispetto ai 31mila annunciati, facendo registrare defezioni, in particolare, negli elenchi speciali a esaurimento: solo 1.082 iscritti contro le 14.540 domande presentate.

Per tutte le 19 professioni le domande per i rispettivi elenchi speciali a esaurimento - previsti per non lasciare fuori i professionisti più maturi con titoli formativi sostanzialmente idonei ma “datati” - sono state 18.225, ma solo 3.204 hanno ottenuto il via libera per l’accesso all’Albo. «Abbiamo suggerito di valutare le domande con calma e con la massima attenzione– spiega Beux - utilizzando ora il supporto delle commissioni d’Albo».