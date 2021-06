Il super canale sulla Senna che collegherà Parigi al Nord Europa

La leva della navigazione interna

Qui in Belgio, l’iniziativa è vista con favore. Il porto di Anversa, il secondo in Europa dopo Rotterdam, vuole approfittarne. Spiega il portavoce Lennart Verstappen: «Sosteniamo fortemente l’uso della navigazione interna (…) Data l’importanza per Anversa delle regioni francesi del Nord e di Parigi, speriamo che questo collegamento possa essere realizzato nel prossimo futuro (…) La costruzione del nuovo canale potrebbe dare un impulso significativo ai volumi di chiatte tra queste regioni e Anversa».

Negli anni scorsi, i porti francesi hanno frenato la nascita del canale, preoccupati della forza dei concorrenti del Nord Europa. Solo di recente hanno visto nell’iniziativa nuove opportunità. In una intervista al quotidiano Ouest France, Daniel Havis, prossimo presidente del consiglio di sorveglianza del consorzio Haropa che riunisce i porti di Le Havre, Rouen e Parigi, si è detto ottimista: «Non ha senso essere contro il canale. Sta a noi essere migliori senza aspettare la sua messa in servizio».

In questo senso, Strale, il ricercatore dell’ULB, nota che «la nuova via d’acqua potrebbe facilitare il trasporto di cereali da Parigi verso il Nord o di prodotti chimici da Anversa verso Sud». In un contesto economico cupo, il progetto di canale è l’occasione per sostenere l’economia della regione Hauts de France, un centro industriale, agricolo e logistico che secondo i più ottimisti potrebbe approfittare del rimpatrio di alcune catene di produzione sulla scia della pandemia virale di questi mesi.

Tornando in conclusione alla costruzione del canale, a cui lavoreranno non meno di seimila persone, l’opera non manca di operazioni delicate. In un punto del tragitto, la via d’acqua approfitta del fiume Oise, ma poiché questo è troppo stretto rispetto alle necessità delle chiatte più grandi, il progetto prevede di deviare la corrente della riviera in modo da allargarne il percorso. L’antico alveo del fiume verrà ripianato e risistemato perché diventi un parco.