Il super chirurgo italiano a Dubai: «Ai giovani medici dico che la sanità italiana è la migliore del mondo»

Nove anni fa, la scelta di lasciare l’Italia con la famiglia per trasferirsi a Dubai. Massimo Piracci, super chirurgo del ginocchio, 57 anni appena compiuti e una laurea a Roma Tor Vergata dove poi si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia, ha iniziato così la sua vita da medico “expat”. «Con trent’anni di esperienza alle spalle – racconta – ho iniziato per gioco o per scommessa. Ho preso l’aspettativa e nel frattempo ho valutato la situazione qui negli Emirati Arabi Uniti: alla fine dei due anni mi sono licenziato. Ho atteso fino all’ultimo per valutare se ci fossero condizioni migliori per un rientro in Italia, ma niente. E sto continuando a provare: lo scorso anno ho vinto un concorso in un ospedale pubblico italiano ma quando il direttore generale mi ha chiamato confermandomi lo stipendio regionale che nel Lazio prendono tutti i medici, tra i 3.800 e i 4mila euro al mese e nulla più, ho deciso di restare. Per il momento. Qui si guadagna anche 10 volte tanto e non si pagano le tasse».

All’origine della sua scelta quindi c’è stato un motivo economico?

In Italia le porte sono chiuse innanzitutto rispetto alle prospettive di carriera: difficile sia a livello universitario che ospedaliero. Qui invece si possono ottenere riconoscimenti importanti in base alle qualità professionali. Certo non tutti guadagnano 40 o 50mila euro al mese come capita ad alcuni, anzi per molti il massimo del guadagno sono 15mila euro al mese e a loro dico che con questa cifra in un Paese dove il costo della vita è altissimo si fa ben poco. Meglio restare in Italia: con una scelta di intramoenia quei 7-8mila euro si portano a casa.

Costo della vita alto ‘quanto’?

Qui un appartamento per una famiglia di quattro persone costa di affitto intorno ai 3.500 euro, senza le utenze che sono un altro grosso esborso. Poi va aggiunta la vita quotidiana. In questi Paesi le tasse non si pagano ma di fatto sono implicitamente ricomprese nel costo di tutti i beni di consumo. I servizi sono efficienti e funzionano, il Paese è sicuro e molto tecnologicamente avanzato ma con poco è molto difficile vivere. In più dopo l’invasione russa in Ucraina i prezzi delle case sono cresciuti del 30-35%, con l’arrivo di molti super ricchi da quei Paesi.

Lei è a Dubai con la famiglia al completo: le sue figlie sono nate lì?

Una è nata a Roma e l’altra qui. Parlano perfettamente italiano, l’inglese e l’arabo e questo è un grosso vantaggio ma la scuola, e pure quella che abbiamo scelto è tra le migliori, offre un insegnamento debole. Nulla a che vedere con la scuola italiana, almeno quella che ho frequentato io.

E per la sanità?

Idem per la sanità: dal punto di vista qualitativo la sanità italiana è la migliore del mondo. Qui invece la sanità la fa il singolo medico. Che è da solo, senza una équipe adeguata e quindi il rischio cresce, mentre gli infermieri spesso arrivano da India e Filippine, sono pagati con cifre minime e hanno del resto un bagaglio culturale non paragonabile a quello dei nostri infermieri che in Italia ricevono una preparazione eccellente.