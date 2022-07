Il super-dollaro vola su tutte le valute: ecco perché è alla parità sull’euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno a uno. Un euro vale un dollaro. Per la prima volta dal dicembre del 2002, il biglietto verde riaggancia (quasi) la parità sulla moneta unica europea. Lunedì il cambio è infatti sceso fino a un minimo di 1,0053, a un soffio quindi dalla parità che non si vedeva da 20 anni. Ma non è solo l’euro a cadere così in basso: il dollaro ha toccato proprio lunedì i massimi da 24 anni anche sullo yen ed è tornato al top dall’ottobre del 2002 su un paniere composto dalle sei maggiori valute globali. Da inizio...