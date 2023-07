Il super franco non ferma Swatch, nel semestre ricavi oltre 4 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla Borsa svizzera i titoli di Swatch Group hanno preso l'ascensore, sospinti dai dati del primo semestre, superiori alle attese degli analisti. L'azione al portatore del gruppo orologiero elvetico è salita del 6,9% a 289,70 franchi, in una seduta in cui il maggior indice di Zurigo, lo Smi, è rimasto praticamente stabile (+0,02%).

Il fatturato del gruppo rossocrociato nei primi sei mesi del 2023 ha toccato i 4,019 miliardi di franchi (4,177 miliardi di euro), con un aumento che rispetto allo stesso periodo del 2022 è del 18% a corsi di cambio costanti e dell'11,3% a corsi attuali. La differenza tra queste due percentuali mostra la forza del franco svizzero (occorrono ancor più valute estere per avere la stessa somma in franchi), che per il gruppo si è tradotta in un effetto negativo di 242 milioni sui ricavi messi a bilancio. Ma, nonostante questo effetto valutario, il fatturato è salito non poco, superando il record del 2018 a cambi costanti.

Anche il risultato operativo ha registrato una forte crescita (+36,4%), raggiungendo i 686 milioni. Balzo anche per l'utile netto, che ha toccato i 498 milioni, con un incremento del 55,6%. Le vendite di Swatch Group sono state trainate dalla Cina (che nel periodo ha visto la fine delle restrizioni legate alla pandemia), da Hong Kong e Macao, da altri mercati asiatici che hanno beneficiato del rilancio del turismo. Peraltro, anche in Nord America e in Europa le vendite sono andate bene.

Nel vecchio continente si sono messe in evidenza, oltre alla Svizzera, la Francia, l'Italia, la Spagna.Swatch Group da sempre punta su una doppia diversificazione: geografica, è infatti presente su tutti i mercati principali nel mondo; di prodotto, è infatti presente con i suoi numerosi marchi in tutte le gamme, da quella di base a quella alta. A contribuire in quest'ultima fase all'avanzata delle vendite è stato un prodotto recente, MoonSwatch, frutto della collaborazione tra due marchi del gruppo, uno della gamma di base (Swatch) e uno della gamma alta (Omega).

La compagine guidata da Nick Hayek prevede per il secondo semestre «un'eccellente crescita in valute locali delle vendite in tutte le regioni e in tutti i segmenti di prezzo; i marchi del gruppo lanceranno molti prodotti innovativi, soprattutto ma non solo nel segmento di prezzo medio-basso». Prospettive positive sotto molti aspetti, mentre sull'altro piatto della bilancia secondo il gruppo di Bienne «ad offuscare il panorama rimane solo il contesto valutario sfavorevole». Per la Banca nazionale svizzera la priorità ora è mantenere il franco forte, allo scopo di non importare inflazione. Gli ostacoli esistenti per l'export svizzero in questo momento sono secondari per la Bns. Il vertice di Swatch Group dal canto suo ha a più riprese sottolineato gli svantaggi di un franco troppo forte.