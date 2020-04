Il super greggio fa volare i petroliferi, Eni e Saipem sugli scudi

(© Facto Foto)

Il maxi rimbalzo del petrolio fa volare tutto il comparto energetico in Europa con lo stoxx di settore che è di gran lunga il migliore . Rialzi generalizzati per tutte le principali aziende: a Piazza Affari spiccano Saipem, Tenaris ed Eni, nuovamente vicina alla soglia dei 10 euro. All’estero, a Parigi, la migliore del Cac è TechnipFmc, mentre a Londra in cima al listino ci sono Bp e Royal Dutch Shell.

Trump punta ad accordo tra Russia e Arabia Saudita

Il greggio, già dalla notte, è in forte rialzo in scia alle parole del presidente americano Donald Trump, che ha dichiarato di attendersi a breve un accordo tra Arabia Saudita e Russia che metta fine alla guerra sui prezzi del greggio. Il Brent è arrivato a balzare di quasi l’11% a 27,2 dollari mentre il future sul Wti è tornato sopra 22 dollari, in rialzo di oltre il 9%. Ciò nonostante le indiscrezioni sul fatto che la stessa Arabia Saudita sia arrivata al record storico di produzione (ma non è detto che questo greggio venga poi effettivamente venduto, sottolineano gli esperti).

Il presidente Usa in prima linea a sostegno delle compagnie

Le dichiarazioni di Trump sono senz’altro alla base del rally: il numero uno della Casa Bianca ha anche sottolineato che nei prossimi giorni incontrerà i top manager delle principali compagnie petrolifere Usa, evidentemente in crisi a fronte degli attuali corsi del greggio (ieri la prima vittima eccellente, il campione dello shale oil Whiting Petroleum). Il recupero odierno è favorito anche dalle indiscrezioni provenienti dall'Asia, secondo cui la Cina ha intenzione di incrementare le proprie riserve strategiche di greggio, approfittando anche delle sue basse quotazioni.

(Il Sole 24 ore Radiocor)