Il super Ordine apre a chi ha vecchi titoli formativi

Per legge, l’iscrizione agli elenchi speciali e quindi all’Ordine «non produce alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro già instaurati». E da un punto di vista professionale, non ci sarà alcuna distinzione tra iscritti al super-Albo e iscritti all’elenco speciale.

Data l’assoluta novità della cosa, restano da definire le modalità di partecipazione ad alcuni aspetti della vita ordinistica, per esempio l’elettorato attivo e passivo, che attualmente la norma lo riserva ai soli iscritti agli Albi.

Non è una sanatoria

In ogni caso, non si tratta di una sanatoria, come sostenuto da chi si è opposto all’iniziativa dell’ex ministra della Salute, Giulia Grillo. «Sono professionisti – spiega il presidente del nuovo Ordine Alessandro Beux – che quando sono stati inseriti nel sistema sanitario avevano un titolo che gli consentiva di entrare in maniera regolare e trasparente, anche partecipando a concorsi pubblici. Poi è cambiata la normativa e ora non tutti hanno un titolo che gli permette di iscriversi all’Albo. E proprio perché sono entrati in modo regolare e trasparente non li si può allontanare. Anzi, se il Servizio sanitario nazionale garantisce un alto livello di prestazioni e assistenza lo si deve anche a questi professionisti».

Si è insomma verificato un mero problema formale, risolto con l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento. «Si tratta di professionisti d’esperienza - continua Beux - e il numero degli iscritti agli elenchi speciali andrà nel tempo a ridursi per l’arrivo dell’età pensionabile, ma anche perché, per esempio, alcuni di loro potrebbero decidere, quando saranno riaperti i bandi per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli, di partecipare. Quindi parlare di sanatoria è profondamente scorretto».