Il superbonus 110% stoppa oltre 3mila tonnellate di Co2

La prima è la difficoltà di reperimento dei materiali: riscontrata sia per i pannelli fotovoltaici, sia per i cappotti e, in alcuni casi, addirittura per i ponteggi. A causare questi problemi sono da un lato l’elevato numero di cantieri connesso al picco di domanda, dall’altro un effetto collaterale della pandemia, che ha coinvolto numerosi settori produttivi in buona parte del mondo con la carenza di forniture e di disponibilità di materie prime. Oltre al rischio di inevitabili ritardi nei lavori, questo scenario trascina una inevitabile ulteriore conseguenza: «L’aumento dei prezzi dei materiali – conferma De Girolamo –. Aumento che arriva a toccare anche il 35%. L’alta concentrazione di interventi in un tempo molto ristretto, la dilatata tempistica per l’approvvigionamento dei materiali per l’esecuzione delle opere, l’assenza di certezza dei prezzi all’ordine a causa dei continui aumenti sono complicazioni importanti con le quali dobbiamo confrontarci quotidianamente» sottolinea l’amministratore delegato di Cva.

La seconda criticità incontrata da committenti e imprese e, quindi, anche da general contractor come Compagnia Valdostana delle Acque, è legata all’incertezza legislativa che ha accompagnato il provvedimento nell’arco di questi mesi e che ancora non sembra completamente superata. Non tutti i nodi legati alle tempistiche e alle proroghe o all’apertura dell’incentivo a ulteriori categorie di interventi sono stati infatti sciolti definitivamente.

A Cva le richieste di intervento non sono pervenute solo dalla Valle d’Aosta (anche se queste sono la stragrande maggioranza), ma anche da Piemonte, nell’hinterland torinese, in Emilia Romagna e in Lombardia. A fronte del grande interesse suscitato dalla misura statale Compagnia Valdostana delle Acque e Confindustria (ma non solo) si sono attrezzate anche sul versante della formazione sia per quanto riguarda la figura dei cappottisti (con una serie di corsi che hanno coinvolto decine di lavoratori), sia per l’accreditamente delle stesse imprese locali della filiera e dei professionisti autorizzati.

Secondo Enrico De Girolamo, alla luce del successo riscosso, una iniziativa come quella del superbonus 110% «potrebbe essere replicata in altri ambiti dell’efficientamento energetico, quali impianti di trigenerazione e transizione energetica».