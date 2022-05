Superbonus, la maggioranza tratta. Ecco come potrebbe cambiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sempre più al centro del braccio di ferro tutto politico all’interno della maggioranza, e sempre più oggetto del pressing delle imprese dell’edilizia, che chiedono di superare difficoltà normative e incertezze soprattutto sul fronte della cessione del credito di imposta. È il Superbonus 110%, l’agevolazione fiscale prevista dal decreto Rilancio (dl 34/2020, approvato dal governo Conte II), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Secondo i dati forniti dall’Enea, a fine aprile il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del 110% ammontava a 27,4 miliardi di euro, con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per oltre 30 miliardi.

Il decreto Aiuti torna sul tavolo del Cdm: ritocchi alle regole sulla cessione dei crediti

Novità potrebbero arrivare già in queste ore. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 maggio, il testo del decreto Aiuti, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri per un affinamento tecnico sulle tante norme che non sono riuscite a trovare un assetto definitivo in tempo per il primo via libera di lunedì scorso, 2 maggio. Nel pacchetto anche il Superbonus, l'ennesimo ritocco alla disciplina sulla cessione dei crediti d'imposta. Si delinea la possibilità di una quarta cessione del credito (le banche potranno cedere i crediti ad altri clienti anche senza che prima ci sia un passaggio tra gli stessi istituti di credito) e del frazionamento dell’importo in più operazioni.

La sonora bocciatura di Draghi: prezzi triplicati. La protesta dei Cinque Stelle

L’agevolazione è finita al centro di un confronto politico, che ha determinato l’ennesima fibrillazione del Governo. Sulla sua «validità non siamo d’accordo», ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione di un recentissimo intervento alla plenaria del parlamento europeo a Strasburgo, in replica alla Cinque Stelle Tiziana Beghin e al verde Philippe Lamberts che proponevano di diffondere questa soluzione tra i Paesi Ue. «Il costo di efficientamento - ha aggiunto il capo del Governo - è più che triplicato grazie al 110 per cento, i prezzi degli investimenti necessari per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati perché il 110% di per sè toglie l’incentivo alla trattativa sul prezzo». Parole che sono giunte a stretto giro dallo strappo sul termovalorizzatore di Roma, con i Cinque Stelle che hanno deciso di astenersi nel momento in cui si è trattato di dare via libera al decreto Aiuti. E che hanno determinato la reazione M5s. «Mi ha meravigliato che proprio di fronte al Parlamento europeo (Draghi, ndr) abbia trovato modo di parlare male di una misura che sta facendo correre il Paese e che gli ha consentito di fare il giro dell’Europa e fregiarsi dell’aumento del 6% del Pil», ha attaccato il leader Giuseppe Conte, rassicurando al tempo stesso sul fatto che il M5s è sempre stato disponibile a migliorie anti-frodi: «Siamo ragionevolmente disposti a migliorare le misure per contrastarle».

Il ministro Franco: «Una tra le più grandi truffe che la Repubblica abbia mai visto»

Non è la prima volta che il Superbonus finisce al centro dello scontro interno alla maggioranza. Fin dall’autunno scorso è stato considerato dal Governo Draghi il mezzo con cui, secondo le parole del ministro dell’Economia Daniele Franco, si è organizzata «una tra le più grandi truffe che la Repubblica abbia mai visto (che l’Agenzia delle Entrate ha quantificato nella cifra monstre di 4,4 miliardi di euro, ndr)». Con il dl Sostegni ter è giunto il blocco delle cessioni multiple dei crediti fiscali incamerati dalle banche. Una decisione che ha portato alla progressiva chiusura dei rubinetti da parte degli istituti di credito, e poi di Poste e Cdp, che avendo acquisito già troppi crediti non accettavano nuove richieste. Anche questo “effetto collaterale” è stato successivamente affrontato, consentendo fino a due ulteriori cessioni a istituti bancari.

I costruttori: incertezza pesa su lavoro

Ma sull’incentivo edilizio che attira sempre di più, grazie anche l’allargamento dei termini per le villette previsto dal decreto Aiuti di recente approvato dall’esecutivo, pesano le polemiche che alimentano il “clima di incertezza” denunciato dai costruttori. «Cittadini e imprese sono preoccupati per questo clima di incertezza che regna intorno al Superbonus 110 e che rischia di bloccare migliaia di lavori già partiti o in procinto di partire, creare enormi contenziosi e di far fallire centinaia di operatori», ha detto il presidente dell’Ance Gabriele Buia, secondo cui «non è possibile rimettere continuamente in discussione norme già in vigore». Buia ha chiesto «un chiarimento e un intervento da parte del Governo per evitare il caos».