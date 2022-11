Il supercalcolo guarda alla frontiera quantistica. L’Europa chiede spazio

Quella che sta prendendo forma è una vera e propria rete di risorse distribuite di calcolo ad alta potenza, da mettere a disposizione del mondo della ricerca e di quello industriale, impiegandola nella risoluzione di complessi problemi in ambito logistico, per il testing in ambienti virtuali di nuovi materiali (polimeri per aerei, convertitori catalitici per automobili, celle solari per immagazzinare energia a tempo indeterminato) e lo sviluppo di farmaci creando un vero e proprio digital twin del corpo umano.

Il sogno di un'Europa leader nei sistemi di calcolo non è utopia e per trasformarlo in realtà sono stati stanziati, nell'arco temporale 2021-2027, diversi miliardi di euro del piano Next Generation Eu. Basteranno per vincere la concorrenza Usa e cinese?