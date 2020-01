Il supermercato amplia i confini: dal risto-retail al food delivery <span class="bold-nellocchiello"/>I big della distribuzione testano propri punti di ristorazione (come ad esempio Esselunga con Esse e Carrefour con Bon Appétit) e guardano alla consegna dei propri cibi pronti di Maria Teresa Manuelli

E-commerce, il food delivery consolida il primo posto

3' di lettura

Una sorta di locale multifunzione che combina bar, cucina, market dei freschi e freschissimi e le opzioni Clicca&Vai e Locker per la spesa on-line. Con spazi di coworking. È il nuovo format la Esse, che Esselunga ha inaugurato a dicembre in pieno centro a Milano, in corso Italia. Un punto vendita dal concept simile a quello di un negozio di vicinato, con in più una proposta omnicanale.

Il negozio si articola su tre livelli: il market con i prodotti a scaffale si sviluppa tra piano strada e livello -1, la vera novità sta proprio al piano superiore, nel bar con cucina a vista , fatto che distingue la Esse da un piccolo supermercato di quartiere. La caffetteria e ristorazione (una settantina di posti a sedere con wi-fi gratuito) con l’aggiunta dei prodotti di pasticceria a marchio Elisenda è frutto di una collaborazione con Da Vittorio e con la famiglia Cerea. Il format è per il momento solo una sperimentazione, un test per misurarsi sul campo con nuove esigenze di consumo, così da pianificare al meglio le strategie future.

«L’integrazione della vendita di prodotti alimentari con i servizi di ristorazione è l’evoluzione naturale del business. Consentire di consumare ai clienti un pasto, anche veloce, aumenta la permanenza, lo scontrino medio e soprattutto la fedeltà dei clienti e la frequenza di visita, oltre a creare efficienza diminuendo gli sprechi dei prodotti freschi», commenta Fabrizio Valente, Founder Partner di Kiki Lab, la società di consulenza e ricerca specializzata nel retail a 360 gradi.

Uno studio mondiale che Kiki Lab ha realizzato per Cibus ha messo a fuoco le chiavi di successo per il risto-retail. «Innanzitutto essere consapevoli che si tratta di attività che richiedono professionalità specifiche - prosegue Valente -. Poi la coerenza: vendere quello che si usa per cucinare, cucinare con quello che si vende in negozio. Infine lo storytelling: la capacità di comunicare i prodotti, le ricette, l'amore e la passione. In questo Oscar Farinetti con la sua Eataly ha dato lezioni a tutti in Italia e nel mondo».

Il caso Esselunga non è isolato. Come ha osservato Valente, si tratta di una tendenza mondiale, che la distribuzione non si farà sfuggire. In Italia (dati Tradelab) si calcola che il 60% della popolazione di 60 milioni di persone mangi fuori casa almeno una volta al mese, una cifra che sta crescendo del 2,7% all’anno e vale già 26,7 miliardi.