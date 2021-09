Il Supersalone ripercorre il cammino della Campionaria

La Fiera e La Scala rappresentarono nel dopoguerra il connubio vincente tra arte e industria, il cui risultato più clamoroso e duraturo fu la nascita dell’industrial design: l’arte di ogni giorno a disposizione di tutti, per rinnovare le abitudine domestiche e del lavoro, grazie all’alleanza tra artisti, architetti e produttori. Fu il preavviso del miracolo economico, cui la rivoluzione dei consumi favoriti da nuovi prodotti a portata di tutti, diede ossigeno non solo materiale.

Da allora molte cose sono cambiate a partire dal fatto che il design è diventato ubiquo ed estensivo: non più fabbrica solo di mobili, di arredi, di macchine ed utensili di ogni forma e dimensione, ma fucina di comportamenti, di idee, di nuove forme di artigianato intelligente, di proposte per migliorare la qualità delle città.

La Fiera ha 101 anni di vita, Il Salone del mobile 61: nate come manifestazioni del ventesimo secolo, non hanno perso vitalità nel ventunesimo: in particolare il Salone ( e ancor di più il FuoriSalone), con la ricchezza di eventi e manifestazioni che nello scorso decennio hanno reso quest’appuntamento come un must sulla scena globale, si è rivelato un atout di cui tutta la comunità creativa si è valsa per stabilire un primato cui non si può rinunciare.

Ma non solo per ragioni economiche (pure rilevanti per il Pil nazionale) perché, come scriveva Gadda a proposito della Campionaria , «il cantiere delle idee tecniche è assai più vasto e laborioso e intricato di quanto non pensi il romanziere facilone. L’invenzione è un lento portato, un costoso elaborato del mestiere (nel senso alto della parola)».