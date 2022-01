Il surplus commerciale alle stelle allontana la ripresa del dialogo Cina-Usa

“I legami commerciali manterranno intatte le relazioni USA-Cina”, ha detto Nicholas Platt, il diplomatico statunitense di lunga data che ha aiutato a progettare il ripristino dei legami americani con Pechino. Platt accompagnò Richard Nixon nel famoso viaggio presidenziale del 1972 che portò al riconoscimento diplomatico ufficiale della Cina da parte di Washington e poi vi istituì il primo avamposto diplomatico statunitense dal dopoguerra.

Se le persone e le organizzazioni che guidano il commercio prevarranno sull’ideologia politica, che dire dell’altro indicatore - gli investimenti diretti stranieri in Cina - che segnala una forte fiducia degli investitori?

Investimenti esteri superstar

Anche gli afflussi di investimenti diretti hanno raggiunto livelli record nel 2021: in un anno in cui la pandemia ha continuato a devastare l’economia mondiale, gli investitori globali hanno espresso fiducia sugli investimenti in Cina visto che gli investimenti diretti esteri (Ide) nel Paese hanno raggiunto un record alto.

Gli Ide nella Cina continentale, sono aumentati del 14,9% anno su anno fino a un massimo record di 1,15 trilioni di yuan nel 2021, stando al ministero del Commercio.

Del resto, nel 2022, per combattere i tre nemici virus, debito e default Pechino contrattacca con una serie di novità orientate a favorire nel 2022 proprio commercio internazionale e attrazione degli investimenti usando la leva monetaria e fiscale.