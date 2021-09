Il suv in abbonamento come Netflix: la cinese Lynk & Co sbarca anche in Italia

3' di lettura

Innovativo e tecnologico ma anche tradizionale. 01 è il primo modello del marchio cinese Lynk & Co, nato nel 2016 dal gruppo Geely, al quale appartiene dal 2010 anche Volvo. Un brand, Lynk & Co, che sin dai primi passi si è fatto riconoscere più per il business disruptive che per i prodotti offerti. Stiamo parlando dei messaggi comunicati tramite i social network, dove al centro c’è sempre stata la community e il modello di business che rivoluziona il concetto di utilizzo dell’auto, dal possesso all’accesso mettendo a disposizione una piattaforma di sharing dell’auto con abbonamento mensile di accesso alla mobilità stile Netflix, Amazon Prime o Spotify rescindibile in ogni momento e disponibile con un canone mensile di 500 euro (ma si può comprare per 41mila euro). Ma ora è arrivato anche il momento, finalmente, di provare il “prodotto auto”: il suv compatto 01 nella versione ibrida plug-in, ovvero ricaricabile alla spina.

Grazie all’appartenenza al gruppo Geely, il nuovo marchio ha potuto attingere dalla ricerca e sviluppo portata avanti negli anni da Volvo.

La base è infatti il pianale Cma (Compact Modular Architecture), lo stesso utilizzato sul XC40. Le dimensioni sono contenute, lungo 4,54 m, largo 1,86 m e con un passo di 2,73 m.

Il modello 01 è prodotto in Cina (il powertrain in Svezia) ed disponibile con un solo allestimento top di gamma con cerchi da 20 pollici (per la versione Phev) e due colori di carrozzeria. Un peccato, per un’auto così innovativa avere poca possibilità di personalizzazione ma comunque l’allestimento è completo e in questo modo non si rischia di incappare nei listini alla tedesca con un sacco di optional necessari offerti a caro prezzo. La vettura infatti è stata costruita partendo dal presupposto che tutti gli optional devono essere di serie. Troviamo: tettuccio apribile panoramico, grande touchscreen, ricarica wireless per cellulari, navigazione online, hotspot WiFi, sistema di assistenza al parcheggio intelligente, impostazioni personali su cloud e molto altro ancora. Anche dal punto di vista della sicurezza alla guida, 01 è dotata degli ultimi sistemi di assistenza, per citarne alcuni: il cruise control adattivo, al traffic jam assist al sistema di mantenimento della corsia o di segnalazione dell’angolo cieco.

Saliti a bordo, si nota immediatamente la qualità dei materiali e delle rifiniture, da auto premium. Due gli schermi che dominano: il cruscotto digitale da 12,3 pollici e il touchscreen al centro della plancia da 12,7 pollici con schermate semplici per una gestione rapida e intuitiva di tutte le funzioni di bordo.