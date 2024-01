Il suv coupé #3 spinge la sfida elettrica Smart

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

è la Smart più grande di sempre ed è la vera ambasciatrice del corso del brand dopo il matrimonio tra Geely e Mercedes, che prevede solo modelli elettrici. Si chiama #3 , prende le forme di un suv-coupé che ereditat caratteristiche e tecnologie portate alla ribalta dal suv #1, capostipite della generazione sino-tedesca della Smart. I due modelli esteticamente frutto del centro stile Mercedes si assomigliano ma non hanno molti punti di contatto, condividono powertrain e taglie di batterie ma si basano su due configurazioni differenti dell’architettura sviluppata anch’essa dalla Geely, tra l’altro utilizzata anche da suv elettrici di brand della sua galassia: la Volvo Ex30 e la Zeekr X.

La #3 porta al debutto anche una nuova versione d’ingresso dell’intera gamma Smart, che fa partire il listino da cirac 40mila euro. Si tratta della Pro con batteria da 49 kWh che si aggiunge alle altre tutte batterie da 66 kWh. Ovvero, la Pro+, la Premium e la 25th Anniversary anch’esse monomotore con 272 cavalli con 343 Nm di coppia, nonché la Brabus a trazione integrale con un sistema bimotore con 428 cavalli e 543 Nm di coppia. Le autonomie delle #3 spaziano dai 325 della Pro ai 455 chilometri promessi dalla Premium e dalla 25th Anniversary grazie all’ausilio della pompa di calore. I tempi di ricarica dal 10 all’80% sono di cinque ore e mezza con impianti in corrente alternata da 7,4 kW per la Pro, di tre ore con colonnine da 22 kW per le altre #3 monomotore e di mezzora con impianti fino a 150 kW per tutte le versioni.

Loading...

La #3 sembra la semplice interpretazione in chiave sportiveggiante della #1, ma non è così. Infatti, è più robusta e insidia anche suv di taglia media in quanto lunga 4,40 metri ovvero quasi una decina di centimetri in più, larga 1,84 metri, alta 1,55 metri e ha un passo più lungo: 2,78 metri.

La linea della #3 si sviluppa seguendo un design minimal che definisce forme arrotondate e muscolose, un aggressivo frontale a naso di squalo, una silhouette slanciata che accentua l’attenzione posta nei confronti dell’aerodinamica e firme luminose che percorrendo frontale e coda esaltano la larghezza del suv-coupé. L’abitacolo è molto spazioso anche posteriormente, luminoso, arredato gradevolmente sulla falsariga di quello della #1 con tanto di consolle centrale alta che crea un effetto avvolgente attorno al guidatore e al passeggero anteriore. Inoltre, è ben realizzato e digitalizzato dal display da 9,2” della strumentazione e da quello da 12,8” dell’infotainment, con un’interfaccia originale animata dai volteggi dell’avatar di un ghepardo. Seguendo la dilagante filosofia applicata da Tesla da questo display si gestiscono dopo un iniziale apprendistato: climatizzazione, hi-fi, navigazione, configurazioni vettura, step del recupero di energia nei rallentamenti, regolazioni dei retrovisori che però vanno completate usando tasti sul volante, apertura del portellone e impostazioni degli Adas che generano un sistema di guida semi-assistita di livello 2.

La #3 Premium dinamicamente è affidabile e agile anche tra le curve e user-friendly in autostrada impostando il solerte sistema di guida semi-assistita. La gradevolezza della guida è sostenuta non solo dalla prontezza con cui il powertrain reagisce ai comandi dell’acceleratore, ma anche dalla linearità delle spinte che avvantaggia il confort, unitamente alla silenziosità che regna nell’abitacolo e alla gradualità con cui le sospensioni superano anche le irregolarità ravvicinate della strada. Specie in città occorre solo assuefarsi agli step più determinati del recupero di energia nei rallentamenti, in particolare la modalità one-pedal che arriva a fermare la #3 in maniera anocra più decisa di quanto ci si aspetta. Per quanto riguarda l’autonomia al termine del test di 150 chilometri sui saliscendi, le curve e un tratto autostradale dell’isola di Maiorca iniziato con la batteria quasi completamente carica, abbiamo rilevato una percorrenza residua di 240 chilometri, coerente con quella massima dichiarata di 455 chilometri.