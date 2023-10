Il suv elettrico alla conquista dei parchi auto delle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fino a qualche anno i suv di segmento C e D erano sinonimo di motorizzazione diesel. Poi l’Unione Europea ha deciso di mettere al bando i motori termici dal 2035 e tutto è cambiato. Il motore a gasolio continua a perdere quote di mercato e l’offerta dei costruttori e sempre più concentrata su versioni elettrificate o full electric. Proprio le novità 100% elettriche sembrano aver raggiunto una maturità attesa dagli utilizzatori, con autonomie e tempi di ricarica in grado di diventare nella maggior parte dei casi una valida alternativa ai modelli alimentati con combustibili fossili. La terza generazione di Peugeot 3008 è il perfetto esempio di evoluzione della specie, a partire dal debutto della piattaforma STLA Medium pronta a diventare il punto di riferimento del piano di sviluppo di Stellantis sulle future elettriche. Caratterizzata da uno stile completamente nuovo, e con interni da auto premium e non generalista, è disponibile con due tagli di batteria da 73 e 98 kWh netti e trazione anteriore oppure integrale. Tre i livelli di potenza, motore singolo da 210 cv (157 kW) o 230 (170 kW) con autonomia estesa o dual motor da 320 cv complessivi (240 kW) a quattro ruote motrici. L’autonomia spazia dai 525 km (Wltp) delle versioni mono motore (2 ruote motrici, trazione anteriore) e dual motor 4x4 con batteria da 73kWh fino a 700 km della variante long large con motore singolo, trazione anteriore e batteria da 98kWh. La piattaforma STLA Medium e il pacchetto tecnico della 3008 verrà utilizzato in futuro per gli annunciati modelli elettrici DS, Lancia e Opel.

Le motorizzazioni completamente elettriche saranno il denominatore comune di tante novità in arrivo sul mercato, a partire dalla Smart #3 fino alla Volvo EX30. Le due vetture nascono sulla piattaforma SEA, acronimo di Sustainable Experience Architecture, realizzata dal Gruppo Geely cinese a sua volta proprietaria del marchio svedese e del 50% del costruttore tedesco.

Lo stile della nuova Peugeot E-3008 si ispira al concetto di Fastback. Basata su sulla piattaforma STLA Medium offre batteria da 73 o 98 kWh) con autonomia comprese tra 525 e 700 km.In plancia un mega display curvilineo da 21” pollici

Alimentazione a ioni di litio anche per l’ultima generazione di Renault Scenic, modello completamente elettrico che abbina un design da crossover ad un abitacolo tecnologico e dalla grande capacità di carico.

Restando alle novità a zero emissioni in arrivo nei prossimi mesi, l’Audi Q6 e-tron ha tutte le carte in regola per diventare una delle scelte preferite nella fascia alta delle car list. Svelata per ora solamente a bordo, dove arriva un ambiente completamente inedito rispetto a quanto visto fino ad oggi, sarà realizzata sulla nuova piattaforma PPE abbinata ad una batteria da circa 100 kWh. Nell’attesa di conoscere la scheda tecnica definitiva, l’autonomia sarà superiore ai 600 chilometri con omologazione Wltp e si potrà incamerare energia fino a 270 kW. All’atto pratico serviranno 10 minuti per aggiungere 280 chilometri all’autonomia a disposizione.

Passando ai marchi coreani, con l’ultima generazione di Hyundai Kona EV si potranno percorrere oltre 510 km viaggiando su un’auto completamente nuova rispetto al passato. Da Kia, invece, arriverà una proposta per chi cerca un suv elettrico a 7 posti lungo 5 metri.