Il suv elettrico firmato Audi con oltre 500 km di autonomia

La S line Edition, infine, è contraddistinta dai cerchi da 20 pollici, dai paraurti specifici e dall’assetto sportivo.

Per la nostra configurazione optiamo per l’allestimento Business, proposto a 56.100 euro e caratterizzato dal più che soddisfacente rapporto qualità prezzo.

Scorrendo la lunga lista optional (ma diventata, per fortuna, più corta rispetto alla tradizione Audi grazie a pacchetti che migliorano il valore futuro garantito) iniziamo ad aggiungere la vernice metallizzata a 850 euro mentre manteniamo i cerchi in lega da 19 pollici e non aggiungiamo i set da 20 pollici o 21 (a partire rispettivamente da 850 e 2340 euro). Tra gli optional, per chi percorre molta strada, da preferire i proiettori Audi Matrix Led proposti a 1360 euro e aggiunti nel configuratore. La nostra selezione prevede anche vetri posteriori e lunotto oscurati (a 490 euro) utili per ridurre la temperatura a bordo e al tempo stesso per evitare spiacevoli furti in auto.

Se non aggiungiamo accessori come sedili sportivi o pellami pregiati, includiamo il pacchetto sicurezza plus a 820 euro (Assistente al cambio di corsia con avviso di uscita e sistema di assistenza al traffico trasversale posteriore, Audi pre sense basic e Audi pre sense rear). Optional anche il portellone elettrico (590 euro) e aggiungiamo anche per 1270 euro il pacchetto Mmi Pro, in aggiunta a Pacchetto Mmi plus di serie, per avere la massima connettività a bordo.

Oltre alla strumentazione digitale da 10,25 pollici, lo schermo centrale da 11,6 pollici si aggiunge Audi virtual cockpit plus, Head-up display con realtà aumentata e Audi connect navigation & infotainment plus. I sedili anteriori riscaldati anteriori sono di serie mentre la pompa di calore aggiunge 1.200 euro al conto e la scegliamo perché capace di aumentare l’autonomia durante i mesi più freddi dell’anno. Il totale della vettura configurata porta il conto a 63.400 euro, di cui 56.100 euro di prezzo di listino e 7.300 di accessori. Il costo in busta baga? ovviamente dipenderà dal contratto dell’azienda e dal canone di leasing.