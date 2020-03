Il suv ora si scopre: ecco T-Roc Cabriolet La versione decappottabile introduce il concetto della guida alta en plein air di Corrado Canali

L’auto giusta (e originale) per tutte le occasioni? Potrebbe essere un suv-coupé, viste le due porte, ma con il tetto in tela. Come la nuova Volkswagen T-Roc Cabriolet. Prodotta nello stabilimento di Osnabrück, in Germania, in passato la location della Carrozzeria Karmann, lo specialista tedesco di auto scoperte e di sistemi di tetti apribili che il Gruppo Vw ha aggiornato e modernizzato a fronte di importanti investimenti. Attualmente, la versione cabrio del suv compatto T-Roc è l’unico modello decappottabile nella gamma Volkswagen.

Lo si può richiedere in due motorizzazioni a benzina e trazione anteriore: il 1.000 cc Tsi da 115 cv e 200 Nm con il cambio manuale e il 1.500 cc Tsi da 150 cv e 250 Nm, abbinato sia al manuale che all’automatico Dsg. L’offerta prevede due allestimenti denominati Style a prezzi da 30mila a 34.400 euro ed R-Line a prezzi da 38.350 a 40.350 euro. Il primo offre di serie i cerchi di lega da 17”, i gruppi ottici posteriori a Led, il volante rivestito di pelle, l’infotainment Composition Media e il display da 8”, i servizi We Connect Plus e App-Connect, i sensori di parcheggio, il Front Assist, il cruise control adattivo e il Lane Assist. Passando, invece, alla R-Line si aggiungono i cerchi da 18”, l’assetto ribassato di 10 mm, i paraurti R-Line, i sedili sportivi con supporto lombare elettrico, il volante specifico, la pedaliera di acciaio spazzolato, il digital cockpit da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico e i gruppi ottici anteriori Full Led.

La T-Roc Cabriolet si base sulla carrozzeria dalla T-Roc, ma ha due solo porte con abitacolo 2+2. È lunga 4,27 metri con un passo di 2,63 metri rispetto ai 4.23 metri e 2,59 metri della T-Roc standard, mentre l’altezza è la stessa, 1,52 metri.

Il bagagliaio ha una capacità di soli 280 litri e la capote in tela tristrato si apre in soli nove secondi e si chiude in undici, in modalità automatica e in movimento, fino a 30 km/h. Da segnalare che il frangivento smontabile è opzionale, mentre nei poggiatesta posteriori sono previsti dei rollbar che fuoriescono in caso di ribaltamento della vettura.