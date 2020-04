Il suv (quasi) compatto ha anche sette posti È un modello inedito che si colloca nel mezzo della gamma Daimler di Mario Cianflone

È il più grande dei suv compatti firmati Mercedes. Sembra una contraddizione in termini, ma GLB è proprio questo: un incrocio, un crossover vero e proprio, tra due mondi e mira ad abbinare bene il meglio dei due: versatilità e spazio con dimensioni tutto sommato contenute. E ci riesce anche bene, condendo il tutto con un look importante, da categoria superiore. GLB è un modello inedito designato da una sigla mai usata dalla casa di Stoccarda che nella semantica della Stella indica l’appartenenza alla specie suv (GL sta per fuoristrada, Gelände, in tedesco), mentre la lettera B significa che la vettura fa parte delle compatte e infatti sfrutta la piattaforma Mfa (Modular front architecture) usata dai Daimler per modelli come Classe A e B. Tornando all’oggetto della nostra prova (nella versione 200d) che in buona sostanza si colloca sotto il più prestigioso suv GLC, ma con i suoi 4,63 metri di lunghezza, solo due in meno, e con un passo di ben 2,83 metri offre, tanto spazio dietro mentre all’anteriore il motore trasversale permette una razionale disposizione delle volumetria. Il tutto con un prezzo che è decisamente più contenuto: ballano circa 13mila euro di differenza.

GLB offre (circa 900 euro) fino a sette posti con i due aggiuntivi che sono di emergenza ma comunque utili soprattutto per chi ha famiglie numerose. A bordo l’ambiente è decisamente arioso è tipicamente premium, con qualche sbavatura in alcuni dettagli in plastica.

Il sistema multimediale MbUx con comandi vocali, abbinato alla strumentazione digitale genera un piacevole “glass cockpit” digitale e buona funzionalità. Oltre ai comandi vocali (in italiano sono perfettibili) ci sono touch, comandi fisico e touchpad nella console centrale. Android Auto e Apple Carplay si pagano (ben 370 euro), quando dovrebbero essere di serie insieme. Si pagano a parte anche gli Adas per l’assistenza alla guida, il pacchetto tech (cluster strumenti digitale da 10.5”, navigatore e gli indispensabili specchi ripiegabili). Per allestire la vettura con accessori che sono ormai fondamentali si passa da 42 a circa 50mila euro.

Su strada il quattro cilindri da 150 cavalli, abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico, mostra una buona spinta come confermato dallo 0 a 100 km/h coperto in 9 secondi e al tempo stesso consumi contenuti in rapporto alle dimensioni con percorrenze medie di oltre 16 km/l a conferma della potenzialità dei propulsori diesel.