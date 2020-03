Il suv sportivo Cupra in versione a batteria

La Cupra Tavascan è il concept che prefigura il futuro suv elettrico ad alte prestazioni del marchio sportivo di Seat. Il cuore della Cupra Tavascan sono i due motori elettrici, uno per ogni asse, in grado di garantire una potenza complessiva di 306 cv. L'autonomia dichiarata dal marchio spagnolo è di 450 chilometri, grazie al pacco batterie di 77 kWh. Si tratterà di un Suv votato alla sportività e al design, caratterizzato da cerchi in lega da 22 pollici e da un frontale aggressivo con gruppi ottici affilati, mentre nella zona più inferiore del passaruota è presente un flap per pulire i flussi aerodinamici in marcia