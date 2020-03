Il talento di Nicolaes Maes alla National Gallery

L'artista instaura un dialogo con lo spettatore, invitandolo nei quadri, come nella celebre serie sulle “Ficcanaso” – in ognuno dei quali la padrona di casa origlia alla porta, ascoltando la conversazione tra la sua serva e il suo amante, e guardando direttamente verso di noi sorridendo si mette il dito sulle labbra, invitandoci al silenzio e rendendoci complici della sua indiscrezione.

Maes non predica, non condanna e non fa la morale, ma presenta scene di vita quotidiana con un delicato senso dell'umorismo. Quando la padrona di casa lascia gli ospiti per andare in cucina a vedere che succede scopre la sua serva addormentata sullo sgabello, con i piatti sporchi abbandonati per terra e un gatto che ne approfitta per rubare il pollo pronto per essere servito in tavola. La signora non si arrabbia ma ci guarda e sorride con indulgenza, indicando con la mano “La serva pigra” che da' il titolo al quadro.

Le scene domestiche di Maes, con i loro interni complessi e minutamente osservati, hanno aperto la strada a Vermeer e de Hooch.

Dopo il 1660 l'artista ha poi di nuovo cambiato radicalmente genere. Tornato a Amsterdam, ha dedicato gli ultimi trent'anni della sua vita a ritrarre i ricchi e potenti mercanti dell'Olanda dell'epoca, dando loro abiti sontuosi e una dignità degna dell'aristocrazia. L'ultima sala della mostra raccoglie alcuni dei 900 ritratti dipinti da Maes al culmine del successo.

Sono riuniti per l'occasione quattro ritratti della stessa famiglia finiti in collezioni e musei diversi, che hanno ancora le cornici originali in legno di noce con decorazioni dorate.

I ritratti dei fratelli Simon e Dirck van Alphen, della sorella Maria Magdalena e della nipote di cinque anni Beatrix in abiti eleganti nella cornice di un parco, mostrano Maes all'apice della sua carriera. Un artista ricco, celebre e celebrato, lontano anni luce dal ragazzo apprendista nello studio di Rembrandt.



Nicolaes Maes, Dutch Master of the Golden Age, National Gallery, Londra, fino al 31 maggio 2020