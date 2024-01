Il talento di Todd Snyder da Firenze a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una sfilata «di buon auspicio per Pitti»: così Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine, aveva definito, annunciandolo, l’evento che avrebbe visto le creazioni di Todd Snyder protagoniste del Designer Showcase di Pitti Uomo 105. Sfilata che si è tenuta nella Stazione Leopolda il giorno dell’apertura della fiera, con cui il designer statunitense, considerato uno dei più talentuosi della sua generazione, ha portato a Firenze 81 look: 50 dalla sua collezione eponima e 31 dalla collezione Woolrich Black Label by Todd Snyder, di cui cura la direzione creativa dallo scorso novembre.

«Quando ho iniziato la mia linea non avrei mai immaginato di essere presente a Pitti Uomo. Mi sentivo molto fortunato di poter lavorare con alcuni dei più leggendari fornitori e fabbriche in Italia. Questo Paese mi ha costantemente ispirato nel mio lavoro e sfilare a Firenze è un sogno diventato realtà», ha detto Snyder. Dopo Firenze, la collezione firmata per Woolrich sarà presentata anche a Milano, sabato 13 gennaio, nei giorni di Milano Moda Uomo, nello showroom del marchio statunitense. E sarà disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo autunno.

Prima di fondare il suo marchio, nel 2011, Snyder aveva lavorato da Polo Ralph Lauren, The Gap e J.Crew, dove come direttore creativo del menswear, sempre a New York aveva anche lanciato l’innovativo format del Liquor Store, che ha poi rilevato e che offre abbigliamento, accessori e prodotti lifestyle. È stato premiato due volte dal Council of Fashion Designers of America come Menswear Designer of the Year.