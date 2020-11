Il Tap entra in fase operativa: porterà in Europa il gas azero Un'infrastruttura in grado di trasportare 10 miliardi di metri cubi all'anno di nuove forniture di gas dall'Azerbaigian verso i mercati europei di R.E.

Un'infrastruttura in grado di trasportare 10 miliardi di metri cubi all'anno di nuove forniture di gas dall'Azerbaigian verso i mercati europei

2' di lettura

A quattro anni e mezzo dalla cerimonia inaugurale dei lavori di costruzione a Salonicco, la multunazionale Tap annuncia che è operativo il gasdotto che porterà in Europa gas dall'Azerbaigian e che «avvia le operazioni commerciali lungo gli 878 km che attraversano la Grecia, l'Albania, il Mare Adriatico e l'Italia». «Tap - precisa la multinazionale in una nota - è il tratto europeo del Corridoio Meridionale del Gas, un'infrastruttura in grado di trasportare 10 miliardi di metri cubi all'anno di nuove forniture di gas dall'Azerbaigian verso i mercati europei».

I partner

Loading...

L'azionariato TAP è composto da BP (20%), SOCAR (20%), Snam S.p.A. (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%), e Axpo (5%).

TAP gestisce un'infrastruttura di trasporto del gas naturale dal confine tra Grecia e Turchia al sud Italia, consentendo la commercializzazione del gas in diversi Paesi europei.

TAP assicura una rotta di transito diretta e a costi competitivi, nel quadro del Corridoio Meridionale del Gas, una catena del valore lunga 3.500 chilometri che si snoda dal Mar Caspio all'Europa.

Operando in linea con gli standard operativi e di sicurezza nazionali e internazionali, funge da Operatore di Trasporto Gas (TSO) e Operatore di Trasporto Indipendente (ITO), offrendo capacità agli shipper interessati a un trasporto sicuro, affidabile ed efficiente.



Il percorso del gasdotto