Il tapering della Bce e il nodo dei prestiti T-LTRO

La quasi totalità di questi prestiti è riconducibile alla terza serie di T-LTRO, i prestiti triennali che la BCE ha erogato a condizioni agevolate alle banche per evitare un taglio del credito all'economia reale. La decima asta T-LTRO III si è tenuta questo mese portando l'ammontare complessivo in essere a € 2339 miliardi: una cifra-record, che sopravanza largamente gli stessi acquisti del PEPP (€ 1585 miliardi secondo il dato aggiornato al 24 dicembre scorso).

Francoforte non ha annunciato nuove aste per il 2022 e non ha neppure esteso rispetto alla scadenza prevista (il prossimo 23 giugno) la finestra temporale durante la quale le banche sottoscrittrici possono beneficiare del tasso ultra-agevolato del -1% sui soldi presi a prestito dall'Euro-sistema.

Operativamente ciò significa che, sebbene ufficialmente i T-LTRO durino 3 anni (gli ultimi rimborsi dovrebbero avvenire entro dicembre 2024), fra 6 mesi potremmo assistere a un primo significativo calo della liquidità nell'area euro. Suona strano a dirsi perché ora come ora le banche godono di abbondante liquidità, come dimostra il controvalore delle loro riserve presso l'Euro-sistema: 3805 miliardi di euro a fine novembre 2021. Una minima parte di queste riserve (cfr. Figura 2) è riconducibile al requisito minimo obbligatorio (€ 153 miliardi, barre grigie), mentre i restanti € 3653 miliardi sono costituiti da riserve in eccesso. Di questo enorme stock di riserve in eccesso, € 909 miliardi (barre verdi) sono esenti dal pagamento del tasso sui depositi in BCE (50 punti base) grazie al sistema di remunerazione a due livelli, c.d. tiering, introdotto a fine 2019, mentre i restanti € 2744 miliardi (barre rosa) non lo sono.

Tuttavia, proprio grazie alle condizioni agevolate sui prestiti T-LTRO III, anche una larga parte delle riserve non esenti risulta non onerosa o addirittura profittevole per le banche. Infatti, gli istituti di credito hanno potuto sottoscrivere questi prestiti a un tasso massimo del -0,5% (50 punti base sotto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali) o, più verosimilmente, al tasso ultra-agevolato del -1% (50 punti base sotto il tasso sui depositi) valido sino al giugno 2022 a condizione di non aver tagliato i prestiti netti all'economia. Ne discende che – come evidenziai a suo tempo – anche nello scenario meno conveniente (prestiti al tasso del -0,5%), di fatto le banche hanno potuto azzerare il costo delle riserve in eccesso non esenti dal pagamento del tasso sui depositi. Se poi – come probabile – hanno mantenuto inalterati i prestiti a imprese e famiglie (esclusi i mutui immobiliari), hanno addirittura potuto accedere al tasso minimo dei T-LTRO (-1%) e, quindi, lucrare un profitto da arbitraggio di 50 punti base sulle riserve in eccesso non esenti.

Costi e benefici per le banche europee

Attraverso semplici elaborazioni numeriche si può ottenere una stima ragionevole del profitto massimo conseguibile (e, verosimilmente, conseguito) dalle banche dell'area euro per effetto dei sussidi “quasi-fiscali” elargiti dall'Euro-sistema tramite il tiering sulle riserve in eccesso e il sistema di tassi duali sui T-LTRO III.