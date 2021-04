Il Tar del Lazio annulla le sanzioni Antitrust per il pane avanzato nei supermarket

1' di lettura

Sono state annullate dal Tar del Lazio le multe inflitte dall’Antitrust nel giugno 2019 ad alcuni dei principali operatori della grande distribuzione ai quali ha contestato irregolarità in merito all’obbligo di reso del pane fresco rimasto invenduto, imposto ai propri fornitori.

La decisione è contenuta in tre sentenze (altre 8 sentenze erano state emesse nel luglio scorso) di accoglimento dei ricorsi proposti da Esselunga (sanzione da 50mila euro), da Consorzio Nord Ovest-Coop Lombardia-Novacoop-Coop Liguria (sanzione da 20mila euro) e Carrefour Italia-Di Per Dì-Società Sviluppo Commerciale-Gs (sanzione da 50mila euro). In seguito a un atto d’impulso dell’Assipan, l’Antitrust avviò una serie di procedimenti istruttori aventi ad oggetto le condotte consistenti nell’imporre, anche dal 2014, ai propri fornitori di pane fresco: il ritiro e lo smaltimento a proprie spese dell’intero quantitativo di prodotto invenduto a fine giornata, in percentuale rilevante rispetto al prodotto ordinato; il ri-accredito alla catena distributiva del prezzo corrisposto per l’acquisto della merce restituita (cosiddetto 'obbligo di reso'). Al termine dell’istruttoria, l’Autorità adottò i provvedimenti sanzionatori, poi contestati. Il Tar ha ritenuto che i ricorsi meritino accoglimento «in ragione della fondatezza delle censure riguardanti l’attività istruttoria svolta». In sostanza, per i giudici l’Autorità ha emesso le sanzioni «sulla base di un quadro probatorio estremamente carente, basato essenzialmente su risposte di contenuto variegato e fornite da un numero limitato dei panificatori, ricorrendo a una indagine di tipo presuntivo e non idonea a dimostrare l’esistenza di una deliberata strategia aziendale volta all’imposizione ai fornitori dell’obbligo di ritiro del pane invenduto».

