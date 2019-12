Il tatuaggio rende riconoscibile la vittima di revenge porn: scatta il risarcimento

La Cassazione con la sentenza 30455 del 2 maggio scorso aveva già avuto modo di affermare che la diffusione non autorizzata di video hard su siti internet, pubblicati dall’ex partner per gettare discredito sulla vittima, può integrare non solo il reato di illecito trattamento dei dati personali, ma anche quello più grave di atti persecutori (stalking) e di diffamazione aggravata.



Il nuovo reato – si legge nella sentenza – è stato introdotto proprio per contrastare la “moda” di diffondere foto e video hard senza il consenso dell’interessato, andando a ledere la privacy, la reputazione e la dignità della vittima.



La pronuncia si sofferma sulla gravità del fatto che legittima il risarcimento del danno non patrimoniale in base all’articolo 2059 del Codice civile. Per il giudice appare infatti notorio il «biasimo sociale, la vergogna e la gogna pubblica che per le vittime di tali reati, portati in alcuni casi addirittura al suicidio, consegue alla diffusione sul web o per vie informatiche di immagini intime e private» dal quale deriva la liquidazione del danno in via equitativa. Il parametro per la quantificazione del danno è dettato dal numero di utenti che hanno visualizzato la fotografia e dalla gravità complessiva del fatto.