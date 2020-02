Il tax credit spinge cinema e tv ma il rilancio sarà più selettivo di Eugenio Bruno e Antonello Cherchi

Ciak, si gira. Per il tax credit di cinema e tv introdotto nel 2007 dalla legge 244 si preannunciano nuove puntate: la manovra di fine anno lo ha rifinanziato con 75 milioni di euro per consentire di evadere le richieste, sempre più numerose, arrivate nel 2019; a febbraio è atteso il nuovo regolamento sulla distribuzione delle risorse; nei giorni scorsi il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ne ha annunciato l’estensione ai videoclip.

Novità in arrivo mentre il bilancio degli ultimi anni del bonus rivolto alle produzioni di piccolo e grande schermo, nonché al sostegno della programmazione e della ristrutturazione dei cinema, parla di quasi 1,2 miliardi di risorse distribuite. Con una crescita dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. Segno dell’aumento delle domande, che non sempre si riesce ad accogliere per i limiti al budget.

GLI AIUTI AL PICCOLO E GRANDE SCHERMO

La crescita

La parte del leone la fanno le agevolazioni assegnate al cinema, sia le produzioni italiane sia quelle straniere che vengono a girare nel nostro Paese. In particolare, nel periodo preso in considerazione (2013-2019) la quota maggiore di risorse è stata assorbita dalle pellicole nostrane, alle quali sono state riconosciute agevolazioni fiscali per 355 milioni di euro. Se, però, si guarda all’ultimo anno, la crescita maggiore è stata fatta registrare dalle produzioni straniere, che nel 2019 hanno ottenuto crediti d’imposta per 97 milioni di euro, contro gli 86 del 2018.

Ad averli utilizzati è stato anche No time to die, l’ultimo 007 girato a Matera e in alcune località di Gravina in Puglia e che uscirà nelle sale ad aprile. Un ulteriore spot per far conoscere nel mondo i luoghi del Belpaese meno battuti dai flussi turistici. Non è, tuttavia, l’unico beneficio che i ciak stranieri realizzati in Italia producono.

Le novità in arrivo

Bastano questi numeri a spiegare come il tax credit sia diventato uno strumento centrale per il cinema italiano e non solo. Una conferma ulteriore arriva da Gian Marco Committeri, socio dello studio Alonzo Committeri & Partner e della società di consulenza specializzata Smart Consulting, che era consulente ministeriale quando l’incentivo è stato introdotto: «Il tax credit - spiega - è una misura di sostegno assolutamente efficiente, caratterizzata da automatismo e semplicità procedurale e, come tale, da subito apprezzata dagli operatori del settore».