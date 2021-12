Il tax credit traina il cinema. Ora si attendono gli spettatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ottima salute: è la diagnosi che si può fare del cinema, sia quello nostrano sia quello internazionale, se si guarda all’andamento del tax credit. Le richieste del credito d’imposta - con l’aliquota aumentata l’anno scorso dal 30 al 40% per sostenere il settore colpito dal Covid - sono più che triplicate. E le previsioni per il 2022 fanno ben sperare. Anche per questo il ministero della Cultura sta lavorando a un decreto in dirittura d’arrivo per rimodulare il meccanismo e sta valutando se in quella sede introdurre aggiustamenti per renderlo più efficace e blindarlo contro eventuali usi distorti.

L’esplosione del tax credit non significa, tuttavia, che le persone stiano tornando in massa al cinema. La ripresa al botteghino è più faticosa, stretta tra le misure anti-contagio, la paura del virus e la forte concorrenza delle serie televisive e delle piattaforme che portano i film direttamente a casa oppure dopo un brevissimo passaggio nelle sale.

Il balzo del tax credit

Il 2021 ha segnato un forte aumento della richiesta del credito d’imposta alle produzioni, sia quelle nazionali sia quelle straniere. Sul primo versante si è passati dalle 233 opere che nel 2019 avevano chiesto di accedere al tax credit alle 855 di quest’anno (+267%), con il 2020 che aveva comunque fatto registrare un passo in avanti con 271 film candidati a beneficiare dell’agevolazione.

Un’accelerazione che può essere letta anche dal versante delle imprese cinematografiche in lista per usufruire del beneficio fiscale: nel 2019 erano 227 e quest’anno sono diventate 565. Va ricordato che una produzione può candidare più opere all’accesso al credito. Numeri che, se tradotti in euro, ci dicono che gli investimenti delle aziende nazionali dell’audiovisivo in attesa dello sconto fiscale sulle spese di produzione sono balzati dai 413 milioni del 2019 ai 1.631 del 2021 (+294%).

Discorso analogo per i film stranieri girati (anche) in Italia: gli investimenti delle produzioni realizzate nel 2019 erano di quasi 82 milioni, mentre quest’anno sono superiori ai 219 milioni (+167%). Inclusi alcuni “pesi massimi” che hanno scelto il nostro Paese per una parte delle riprese: da Mission Impossible 7, con un budget italiano di 20 milioni, a Red Notice (8 milioni ma la previsione iniziale era di 70, ndr) all’imminente House of Gucci (60 milioni) nelle sale dal 16 dicembre. A loro volta, le proiezioni per il 2022 stimano investimenti per 559 milioni, con un tax credit complessivo che sfiorerà i 246 milioni.