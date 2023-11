Il Teatro Don Pedro V, la Taipa House e poi l’escape a Coloane

La tradizione del te è antica. Alla Long Wa Tea House ci si dà appuntamento a qualsiasi ora del giorno, anche prima di entrare a una rappresentazione al Teatro Don Pedro V dalla sagoma color carta da zucchero oppure dopo essersi recati in preghiera al tempio A-Ma, anch’esso antico e dedicato alla Dea che veglia sulla gente di mare. Si passeggia sino alle Taipa House, che raccontano appunto il passato del classicismo lusitano e il presente dei grattacieli in vetro e acciai, adagiate su di una striscia verde e liquida di un giardino longitudinale di ninfee, schierate l’una accanto all’altra.

Le Taipa House

Tavoli del baccarat e roulette si alternano con sincronismo perfetto a luoghi di pace e spiritualità come il Lou Lim Ioc Garden eretto nello stile di Suzhou, coi suoi padiglioni panoramici, le piante bonsai, il ponte in legno tutto decorato e intagliato a mano. E anche chi ha appena gettato al vento un ingente patrimonio ai tavoli del Fortuna subito dopo salpa per il villaggio di Coloane a farsi una nuotata serale oppure a pregare nella Cappella di San Francisco Xavier dalla facciata giallo fluo.

Coloane Village