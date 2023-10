Il Teatro Romano in mezzo al Corridoio Unesco

Les Liaisons tra la Vittoria Alata e il Pugile nel Capitolium di Brixia, le storie illustrate movimentate e colorate di Lorenzo Mattotti esposte nella sale del Museo di Santa Giulia, l’unione anche fisica oltre che spirituale attraverso l’apertura del Corridoio Unesco che mette in comunicazione 2500 anni di storia non riescono a oscurare la lucentezza, appunto tra il Tempio Capitolino e il vicolo del Fontanone, dell’antico Teatro Romano: era capace di ospitare sui propri spalti ben 15.000 persone, fu eretto in epoca flavia, tra il 69 e il 96 d.C. e restaurato alla fine del II secolo: è composto di blocchi in pietra di medolo, marmo e mattoni, addossato a una dorsale del colle e presenta ancora oggi visibili le volte dei vomitori, gli ingressi, il livello della scena, la fossa dei musicanti. Il progetto concreto della Fondazione Brescia Musei è di riportare alla luce anche la parte tuttora interrata, magari ricevendo un assist dal successo di Bergamo Brescia capitale italiana della cultura (bergamobrescia2023.it). L’Albereta Relais & Châteaux tra i colli e le vigne di Erbusco in Franciacorta è ideale per godersi un relax artistico ed eno gastronomico autunnale.

2/4 4/4 Menu