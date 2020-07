Il Teatro San Carlo riparte dopo il Covid con La Tosca e con Lissner Il neo Soprintendente: «Chiuderemo il bilancio 2020 in pareggio» di Vera Viola

Il neo Soprintendente: «Chiuderemo il bilancio 2020 in pareggio»

3' di lettura

Il Teatro San Carlo di Napoli riparte dopo quattro mesi di chiusura causa Covid. Oggi, govedì 23 luglio il Massimo napoletano mette in scena Tosca di Giacomo Puccini in Piazza del Plebiscito, nell’ambito della programmazione denominata “Regione Lirica 2020”. Sul palco, allestito in Largo di Palazzo, grandi stelle della lirica: Anna Netrebko nei panni di Floria Tosca, Yusif Eyvazov nei panni di Mario Cavaradossi e Ludovic Tézier in quelli del Barone Scarpia.

Sul podio il direttore musicale Juraj Valčuha, con Orchestra, Coro e Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo. Ad aprire la stagione, in realtà è stata la prova generale del 19 luglio che il nuovo soprintendete del San Carlo, Stéphane Lissner, ha voluto dedicare al personale Sanitario che durante l’emergenza Covid ha dato prova di grande dedizione, impegno e competenza. «Una serata emozionante – commenta l’ex direttore artistico de L’Opéra di Parigi – con 2mila persone e tanta commozione».

L’apertura ufficiale dopo il Covid

La stagione del San Carlo riparte ufficialmente con la prima di domani, cui seguirà la replica di Tosca (il 26 luglio) , poi la prima di Aida programmata per il 28 luglio (e in replica il 31 luglio). E ancora, La Nona di Beethoven il 30 luglio. «Per poter rispettare le norme di sicurezza ho pensato a una serie di eventi in Piazza Plebiscito – racconta il Soprintendente – a cui seguiranno altri appuntamenti in altre location, monumenti, e sedi di università. A questi eventi ho invitato tutti i cantanti e musicisti che ci seguiranno nei prossimi cinque anni. Insomma, ho pensato di dare in questo modo un’anticipazione del mio progetto artistico». Continua: «E a questo proposito ho chiesto alla Regione Campania uno sforzo aggiuntivo per finanziare gli spettacoli. Al normale contributo la Regione ha aggiunto sostegni con fondi europei».

Doppia ripartenza per il San Carlo