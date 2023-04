Partendo da San Costantino Albanese (Val Sarmento), che merita una visita al suo centro abitato, con la chiesa di rito greco-bizantino, il museo di cultura arbëreshe e la Casa Parco, un museo dell’etno-botanica con laboratori dell’olfatto e strumenti musicali tradizionali del borgo, si può giungere a Noepoli per raggiungere il Teatro Vegetale di Giuseppe Penone, un work in progress, inaugurato in modo simbolico con la realizzazione del “cervello di pietra”. Ha la forma di un cerchio dal diametro di 125 metri, fatto di elementi naturali, alberi, cespugli, pietre, non in contrasto con il paesaggio circostante. Per una sosta relax all'insegna del gusto, non può mancare l'incontro con Federico Valicenti della Luna Rossa, un cultore della “cibosofia”, che racconta il territorio attraverso il cibo. Per un tuffo nel passato, invece, è consigliabile una cena alla Tenuta Visconti, una masseria ottocentesca fortificata, che appartiene da generazioni alla nobile famiglia D'ora-Visconti di Modrone e che ne abita tuttora il corpo centrale.

