Il tecno-avvocato si forma sull’intelligenza artificiale

A partire dall’annualità 2022-2023 sarà attivo all’Università Roma Tre il nuovo corso di laurea magistrale in Scienze giuridiche per le nuove tecnologie, che nasce – fa sapere l’ateneo – da una specifica analisi sulle richieste del mercato, «da cui è emersa l’esigenza di formare giuristi con spiccata vocazione interdisciplinare, in particolare in relazione alle competenze in ambito digitale e che abbiano competenze non limitate al contenzioso»; due i curricula a disposizione: uno in Governo dei dati e intelligenza artificiale (in italiano) e un secondo in Law, Society and Technology (in inglese).

Di recente istituzione all’Università di Pisa, infine, la laurea magistrale in Diritto dell’innovazione per l’impresa e le istituzioni, proprio per rispondere alla richiesta di professionisti – inclusi futuri avvocati – formati anche in chiave digitale, appena diventata “Erasmus Mundus double degree”, con la possibilità per i suoi studenti di seguire percorsi integrati a livello europeo e conseguire titoli anche in altre università europee.

Master e perfezionamento

Sempre Unisob Napoli per il prossimo anno accademico lancia un corso di alta formazione in Digital forensics, riguardante l’acquisizione con finalità probatoria del materiale informatico trovato su dispositivi digitali (s martphone, tablet). Mentre tra i percorsi recentemente varati dalla School of Law della Luiss ci sono il programma executive in Blockchain fintech: la disciplina nazionale ed europea dei cripto-asset, e il corso di perfezionamento in B&C Tech Law: European and International Perspectives, in ambito legal tech con un approccio comparatistico e un focus nelle aree del diritto commerciale e societario.

Partito lo scorso anno, a Roma Tre, il master di secondo livello «Lo Stato digitale», con focus sugli strumenti dell’innovazione digitale applicati al diritto e ai servizi all’utenza.

Si muove in un’ottica specifica il master di secondo livello in Diritto dei contratti e dell’impresa e nuove tecnologie proposto dalla Statale di Milano: il corso, che ha debuttato lo scorso anno, è strutturato in quattro macro-aree dedicate, rispettivamente, a impatto e potenzialità delle nuove tecnologie nell’ambito del diritto dei contratti e del mercato, del diritto commerciale, dei mercati finanziari, della concorrenza e del diritto del lavoro. L’ateneo lancia nel prossimo anno due nuovi corsi di perfezionamento in Nft e cryptoarte e in Criminalità informatica e investigazioni digitali. A Pisa sono attivi i master di secondo livello in Gestione dell’amministrazione digitale e in Internet ecosystem: governance e diritti.