Il telefono cellulare può causare il tumore. Sentenza del tribunale di Torino

Come ha ricordato Devra Davis, che ha fondato e diretto il Center for Environmental Oncology, il primo nel suo genere al mondo, e attualmente ricopre il ruolo di presidente dell’Environmental Health Trust (organizzazione senza scopo di lucro che pone l'attenzione sulle minacce alla salute causate dall'uomo), “alcuni metodi di misurazione sono datati 1996, quando un gallone di benzina (oltre 3,5 litri) costava 1,25 dollari e un telefono cellulare addirittura duemila dollari, pari agli ordierni tremila.

Quindi il cellulare era un gadget per pochi e per telefonate che avevano una durata media di 6 minuti, visti i costi di connessione telefonica ...” Situazione enormemente diversa dall’attuale e che fanno diventare gli studi condotti negli anni passati carta straccia, visto che sono stati condotti sui topi e con tecnologie obsolete.

In attesa che la comunità scientifica trovi la “pistola fumante” che collega i telefoni cellulari al cancro, o viceversa smentisca in maniera chiara questa correlazione, vale la pena mettere in pratica le regole che ormai conosciamo, ma che è bene ribadire per limitare l’esposizione alle radiazioni e alle frequenze dei nostri dispositivi mobili:

● mantenere quanto più distanza possibile dalle fonti di radiazioni (quindi evitare di tenere lo smartphone una tasca, ad esempio);

● è preferibile utilizzare le cuffie o il vivavoce per ridurre drasticamente l'esposizione alle radiazioni ;