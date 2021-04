Il telefono lunare è made in Italy

2' di lettura

Una valigetta. Del peso di pochi chili. Per comunicare con la Terra, le future missioni lunari potranno contare su una nuova tecnologia made in Italy, un sistema di comunicazione user-friendly in grado di collegarsi non solo con i centri di controllo ma anche di effettuare chiamate verso casa, alla propria famiglia.

È l’obiettivo di Ermes, il terminale smart in fase di sviluppo da parte di una filiera di aziende italiane guidata dalla torinese Argotec, progetto che ha ottenuto un finanziamento di quattro milioni di euro da parte della regione Piemonte.

Da tre anni l'azienda torinese lavora ad Andromeda, costellazione di microsatelliti che fornirà supporto voce, video e dati alle attività scientifiche, tecnologiche e commerciali lunari. Per potenziare questo servizio Argotec sta lavorando anche al primo terminale in grado di collegarsi a questa costellazione. Fornendo così connessione costante ai rover, ai lander e agli uomini che opereranno sulla superficie e in orbita lunare.

«Stiamo già negoziando con aziende statunitensi e giapponesi - spiega il fondatore di Argotec David Avino - per fornire loro questo servizio con una tecnologia innovativa. Lavoriamo al software, all’hardware e alla piattaforma in senso lato, strumento che semplificherà di molto le attività delle prossime missioni: sono già 95 quelle pianificate nei prossimi dieci anni».

Nel 2024 è previsto che i primi satelliti del progetto Andromeda saranno posizionati in orbita lunare mentre in un periodo di 24 mesi sarà sviluppato il nuovo terminale di comunicazione.