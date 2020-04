Il telemarketing selvaggio continua. Registro delle opposizioni: frenata sull’apertura a cellulari e numeri fissi

Il parere del Consiglio di Stato Visualizza

Norme contraddittorie

Il problema, come rilevato dal ministero dello Sviluppo economico nella relazione illustrativa al decreto, nasce in primo luogo da un coordinamento approssimativo tra la legge n. 5/2018 e il Dpr 178 del 2010, che ha fatto debuttare il registro, nonché da contraddizioni tra alcune norme della stessa legge n. 5. Questo ha costretto - sostiene il ministero - a mettere a punto un decreto che in diversi punti sembra allontanarsi dal dettato della legge n. 5. Il Consiglio di Stato ha, però, chiesto spiegazioni perché non convinto di tale tesi.

Via libera rimandato

Si prenda la questione dell’ingresso di default nel registro di tutti i numeri fissi: per il ministero ciò sembrerebbe in contrasto con la disposizione che lascia alla scelta di ciascun utente se entrare nell’elenco. Dunque, nel decreto non si parla di allargamento automatico ai numeri fissi. E il Consiglio di Stato ha chiesto spiegazioni. Oppure, il problema delle modalità di iscrizione al registro: il decreto le limita a due (via web o per telefono), mentre la legge 5 parla anche di e-mail e posta raccomandata. Perché - chiedono i giudici - escluderle? Il ministero deve rispondere e il via libera al decreto è, dunque, rimandato.

