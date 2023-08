Il telescopio Flyeye opera strategica

Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell’ambito di programmi coordinati e finanziati dall’Agenzia spaziale italiana o dall’Agenzia spaziale europea, sono considerate di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica. L’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. La norma nasce in prima battuta per il progetto del telescopio Flyeye (finanziato dall’Esa) che dovrebbe sorgere sul Monte Mufra, sulle Madonie, in Sicilia.

Rispetto alla bozza iniziale del provvedimento, però, dovrebbe essere stata stralciata la parte che consentirebbe di intervenire anche in deroga ai vincoli di natura paesaggistica.